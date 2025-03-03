永豐金併京城銀 戴誠志：買到全台灣最有潛力的地區

永豐金控和京城銀行今日雙雙召開股東臨時會通過合併案。京城銀行在上午9時半左右就已先行完成在台南召開股東臨時會通過的程序，京城銀行董事長戴誠志表示，對京城銀行員工而言，和永豐金的合併等於得到一個好的平台，客戶、服務都能更好；對永豐金控而言，等於買到台灣最有經濟發展潛力的區域（指台南和高雄）。

這是戴誠志首度對外公開談二家金融機構合併的綜效。他在接受媒體訪問時也指出，短期來看，交接時間愈縮短，愈能避免員工或客戶的流失，5至10年來看，對永豐金的發展絕對加分，因為南部的經濟成長率是全台灣最好的，台南受惠於南科，高雄受惠於台積電設廠的經濟效益，大家過去二年都看得到，接下來還會繼續。永豐金併京城銀行的獲利絕對贏過台灣一般的經濟成長率對金融業帶來的效益。

戴誠志也表示，接下來會花更多的時間陪伴家人、抱抱孫子，過去他長年忙於工作，和家人相處時間太早，也疏於照顧健康，這些未來都是他人生的重點。他表示，很多老同學失聯多時，接下來他要翻大學的畢業紀念冊，把這些老同學、老朋友慢慢找回來。

過去戴誠志曾任誠泰銀行董事長，也是在他任內把誠泰銀行風光嫁入新光金控，回首這段過程，他指出，當年新光金買下誠泰銀行透過100%換股合併等值花了84億元，而之後新光銀行併誠泰之後交出的成績及獲利已遠超過這個價值，而且新光銀行更成為新光金穩定的獲利來源，尤其當壽險獲利受衝擊時更是如此，對照於當年新光併誠泰，接下來他也相信，永豐金獲利也會更好。

戴誠志表示，他相信之後永豐金控會妥善處理員工安置方案及勞資協議，他還比喻，相較於校園徵才，來看的不見得全部都來報到，京城銀行的員工就在這裡，有好的方案都會留下來；對於目前員工安置方案，戴誠志回應，他本身並沒有參與，由雙方人資部門進行溝通。

京城銀行主管指出，員工目前最關心的主要是工作權的保障，包括三年工作權的保障執行的細節，以及優離優退和留任獎金這些，永豐銀行先前已向京城銀行員工透過說明會等方式進行初步溝通。