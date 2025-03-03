白宮會談破裂美元強勢 新台幣示弱早盤大貶1角
連假期間，國際政經局勢動盪，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的白宮會談破局，且美股科技股重挫，股匯市連假後首個交易日面臨補跌壓力，台股早盤跌逾400點，新台幣兌美元貶破32.9元，重挫1角。
台積電美國存託憑證（ADR）在228連假期間表現弱勢，台股今天跳空開低跌逾430點，摜破22700點，最低達到22615.02點，失守半年線約22850點。
新台幣匯率同樣承受貶值壓力，匯銀人士分析，川普和澤倫斯基的白宮會談不歡而散，美烏礦產協議未能簽署，市場避險情緒急升，促美元指數持續攀揚，站穩107之上，加上台積電ADR股價暴跌，台股下挫，新台幣匯率只能跟著示弱。
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.86元開盤後，匯價迅速貶破32.9元，早盤最低觸及32.92元，貶值1角。
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