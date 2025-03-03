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永豐金股臨會／通過對京城銀併購案 小股東獻花：後段班變大黑馬

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
永豐金控3日針對合意併購京城銀行一案，舉行臨時股東會，會議上股東「金融滾雪球 鳳梨伯」發表支持演說，並向永豐金董事長陳思寬獻花致意。記者許正宏／攝影
永豐金控3日針對合意併購京城銀行一案，舉行臨時股東會，會議上股東「金融滾雪球 鳳梨伯」發表支持演說，並向永豐金董事長陳思寬獻花致意。記者許正宏／攝影

永豐金控（2890）3日上午9時召開股東臨時會，會中報告與討論「擬以股份轉換方式取得京城銀行100%股權」相關議案，由董事長陳思寬主持；會中有小股東發言，「今天是抱著娶媳婦的心情... ...當初選擇買進永豐金股票時還是後段班的金控，如今變成大黑馬，開啟了我的富足人生」，為此，他也特地獻花給董事長陳思寬，表達股東對永豐金經營成果亮眼的感謝之意。

永豐金指出，為強化競爭力、擴大經營版圖，依法以股東轉換方式取得京城銀行100%股權，交易對價為京城銀行股東每股普通股，換永豐金股東會1.15股及現金26.75元，實際交易總價金將依換股基準日交付的現金及換發股數，與屆時永豐金股價計算。

永豐金控、京城銀行（2809）去年12月27日宣布聯姻，永豐金總經理朱士廷表示，以當時永豐金23.6元、京城銀49.55元的收盤價計算，總價金599億元，溢價8.8%。

雙方預定2025年3月3日召開股東臨時會通過合併案，預計2025年第4季完成合併，合併後一年內完成子銀行整併。永豐金併京城銀是自2014年凱基金前身開發金併萬泰銀後，睽違十年再現「金銀併」。

根據金管會資料，至9月全體國銀資料計算，永豐銀與京城銀合併後的總資產金額增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；中小企業放款排名將由第11名上升至第九名、民營銀行排第二；今年前九月累計稅前盈餘排名由第10名上升至第八名。從金控角度來看，前九月稅後純益排名將前進三名至第七名。

京城銀行 永豐金控 股東臨時會

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