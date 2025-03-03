瑞銀：美元兌日圓 日圓升值速度加快

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）下調美元兌日圓2025年6月目標價至148，之前為156；年底目標價降至145，之前為149，並設立2026年3月目標價142。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，美元兌日圓先前升至158.8高點之後，轉頭下跌，觸及六個月交易區間148-158的底部。與此同時，美日收益率差距大幅縮小，美國10年期國債收益率從4.8%跌約50個基點至4.3%，日本10年期政府債券收益率則從1.2%上漲約20個基點至1.4%。

美國經濟資料喜憂參半，以及美國新任財長貝森特抑制長債收益率的努力，促使美債收益率回跌。而日本強勁的增長和通脹資料強化市場對央行政策進一步正常化的預期，推動日債收益率走高。

儘管已預期美元兌日圓將在2025年底前下跌，但當前匯率下跌的速度確實快於預期。過去一個月超預期的日本宏觀資料，進一步鞏固對日本央行持續加息的觀點。有鑑於此，瑞銀財富管理投資總監辦公室目前預測美元年底前將達到145日圓，2026年3月達到142。

不過，2025年以來大幅貶值之後，美元兌日圓在今年餘下時間的貶值速度預計將放緩。瑞銀財富管理投資總監辦公室表示這是基於三項原因：

首先，認為日圓淨多頭頭寸已達「擁擠」水準，短期內可能限制日圓的上漲勢頭。

其次，美聯準溫和降息（即2025年兩次降息）並不表明美元兌日圓會大幅貶值。

第三，日本政府目的是日圓和日債收益率有序上升。日本財務大臣加藤勝信近期發出警示稱，債券收益率走高將加重政府的財政壓力。日本央行總裁植田和男表示，倘若債券收益率急升，央行準備隨時進場購買國債。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，中期仍然看好日圓，投資者可以考慮在152-153逢高賣出美元兌日圓或在該水準賣出美元兌日圓上行風險，以取得收益。