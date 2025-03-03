永豐併京城 3日股臨會可望通過

永豐金控和京城銀行今天分別在台北、台南舉行股東臨時會，根據目前的電子投票及股東會前已掌握的股權來看，股東會的出席率應該介於六成五至七成，並以超過出席人數三分之二的比率通過永豐金合併京城銀的議案。

相較於先前台新金、新光金通過「新新併」的股東臨時會出席率超過八成，業界人士說，永豐金併京城銀因過程並未出現其他反對聲音，因此出席率不會像「新新併」這麼高，而在今天的股臨會通過合併案後，永豐金和京城銀將同步向金管會遞件申請合併，勞資協議和勞資雙方都同意的員工安置方案，也會在簽完後補件送交金管會。

永豐和京城的合併案將成為金管會主委彭金隆去年五二○上任以來，繼「新新併」之後，第二件完成股臨會通過程序的金融機構合併案。而「新新併」隨著新光銀行工會勞資協議簽署完成，有機會最快在三月中旬獲金管會核准，永豐併京城一案，由於雙方大股東之間合意，而且是金控併銀行，情況相對單純，業界普遍認為，可望在第二季獲金管會核准，若雙方完成勞資協議簽署，進度會更快。

據了解，永豐金日前已由永豐銀行人資部門出面，和京城銀行員工透過線上方式進行兩次的員工安置方案說明，除了共計六次的優離優退申請，另外優離優退所能領取的最高金額，目前約相當於月薪五十一個月，也優於勞基法的四十五個月。

目前已知優離優退的申請，合併基準日為第一次，之後每半年開放一次，一直開放到第三年，整體來看，這在金融整併上是相當不錯的方案。不過，京城銀行工會聚焦優離優退申請的「准駁權」如何執行，另外一些細節將如何執行，仍待雙方進一步協商，因此永豐金股臨會在今天通過併購案，完成股東臨時會通過的程序後，接下來也將加快協商腳步。