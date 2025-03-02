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永豐金與京城銀股臨會通過合併案 估出席率近7成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金與京城銀股臨會通過合併案 估出席率近7成。（本報系資料庫）
永豐金與京城銀股臨會通過合併案 估出席率近7成。（本報系資料庫）

永豐金控京城銀行將在周一分別舉行股東臨時會，通過永豐金合併京城銀行的併購案，根據目前的電子投票及股東會前已掌握的股權來看，周一股東會的出席率應該會在6成5至7成之間，並以超過出席人數三分之二的比率通過合併案。

相較於先前的台新金、新光金控通過「新新併」的股東臨時會出席率超過8成以上，業界人士指出，永豐金併京城銀行因為過程中並未出現其他反對聲音，因此出席率不會像「新新併」這麼高，而在周一股東臨時會通過合併案之後，永豐金和京城銀行將同步向金管會遞件申請合併，勞資協議和勞資雙方都同意的員工安置方案，在簽完之後也會再補件給金管會。

這也將成為金管會主委彭金隆從去年5月20日上任以來，繼新新併之後，第二件完成股東臨時會通過程序的金融機構整併案，除了台新金併新光金的合併案隨著新光銀行工會勞資協議簽署完成，而有機會在3月中旬獲准之外，永豐金併京城銀行的合併案，由於雙方大股東之間合意，而且是金控併銀行，相對單純，因此業界普遍認為，應可望在第二季獲金管會核准，倘若雙方完成勞資協議簽署，進度還會再加快。

據悉，永豐金日前已由永豐銀行人資部門出面，和京城銀行員工透過線上方式進行過二次的員工安置方案說明，除了總共有6次的優離優退申請之外，另外優離優退所能領取的最高金額，目前約當於51個月的月薪，亦優於勞基法的45個月。

目前已知，優離優退的申請，合併基準日為第一次，之後每半年開放一次，一直開放到第三年，整體來看在金融整併上是相當不錯的方案，不過京城銀行工會正聚焦在優離優退申請的「准駁權」如何執行，另外一些細節將如何執行，仍有待雙方進一步協商，因此，永豐金控在今日通過併購案，完成股東臨時會通過的程序之後，接下來也將加快協商的腳步。

京城銀行 永豐金控 股東臨時會

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