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一銀財管四連霸 中信居次

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀富豪戶財管業務，第一銀行四連霸。據金管會統計，2025年1月底以管理資產規模（AUM）排名，一銀AUM是2,347億元續奪冠，中信銀2,254億元列亞軍，雙方差距從上月66億元又擴大到93億元，競爭激烈。

若以AUM年成長率來看，第一銀行年增61%居前四大之首，合庫年增39%，中信與兆豐年增各約26%和25%，顯示行庫後發先至，逐步瓜分中信銀財管市場。

金管會截至2025年1月底統計，12家銀行承做高資產客戶數1萬2,173人、總管理資產規模1兆4,446億元，較上月各增加345人和351億元，月增額均是統計以來同期新高，顯示1月股債市多頭，讓富豪戶投入市場。

下一階段，4月高雄資產專區即將開幕，據了解，將赴高雄專區設點的13家銀行已陸續向金管會報告相關營運計畫，包括設點、業務試辦規劃、後續效益評估與風險控管等。

中信銀 第一銀行

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