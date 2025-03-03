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富豪戶資金 轉進基金、債券…存款占比二年半低點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
經濟動能強，股債市偏多，富豪戶資產配置版圖轉向。聯合報系資料照
經濟動能強，股債市偏多，富豪戶資產配置版圖轉向。聯合報系資料照

經濟動能強，股債市偏多，富豪戶資產配置版圖轉向。金管會統計至2025年1月底，12家國銀管理富豪戶總資產（AUM）規模1兆4,446億元中，配置存款占比僅剩45.9%，逾兩年半新低，資金瘋抱基金、債券、結構型商品，連保單都死灰復燃。

2023年7月美國停止升息，富豪戶還擁53.2%存款高水位，時隔僅約一年半，就大砍存款7.3個百分點到45.9%低點，轉增持基金、債券、結構型商品，顯示市場多頭、降息趨勢未改，讓富豪戶重燃對風險性資產熱情。

統計至1月底，富豪戶配置基金、債券占比各攀升到15.5%和13.8%，同寫統計以來新高，結構型商品占比6.6%也是八個月新高，連保單都從上月新低點，略升到11.4%，顯示「資金已從存款端，全面流向商品端」。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，1月開春有俄烏停戰露曙光、DeepSeek帶動AI應用需求題材等股市利多，美10年期公債殖利率一度攀升到4.8%後回跌到4.5%，增加持債信心，股債行情偏樂觀。

2月美10年公債殖利率續下探到4.3%，有利海外債評價利益回升，即便股市波動加劇，市場認為僅是做短期修正，不影響2025年全年偏多的投資氛圍，加上各財管行持續開發、滲透客戶，料砍存款、增持商品趨勢會持續。

金管會統計，富豪戶資產配置版圖中，存款部位逾半年來一路減降，2025年1月底降到45.9%的31個月低點，連八個月維持「四字頭」，月減1.6個百分點，月減額追齊美國2023年7月停止升息後的史上最大，顯示富豪戶對降息預期仍強烈。

1月底配置基金、債券占比各是15.5%及13.8%，皆為史上單月新高，各月增0.7及0.3個百分點，配置基金月增額連三個月超過債券，結構型商品也月增0.4個百分點到6.6%，反映富豪戶增強對風險資產信心。

保單月增0.2個百分點到11.4%脫離谷底，反映行情多頭，壽險業推出高宣告利率的利變型保單，也吸引富豪戶目光。

銀行局主秘王允中說，1月底富豪戶存款占比下探，是因市場預期美國持續降息，吸引富豪戶增持固定型收益商品配置，包括海外債、保本型境外結構型商品等。

另一家銀行主管說，存款增減除利率環境改變外，也涉及各銀行開發新戶強度，及舊戶維護或滲透多寡，就各財管行競爭激烈，滲透客戶、拉高商品端占比將是主力策略。

保單 債券

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