快訊

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

今暖如夏飆30度高溫 吳德榮：明起變天春雷響連日大雨、溫度驟跌15度

美烏領袖開撕 游盈隆解讀1訊息、籲賴清德別學蔡英文

聽新聞
0:00 / 0:00

美元存款高利優惠延到3月底 哪家最划算？

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使聯準會保持「停看聽」，放慢降息腳步。路透
在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使聯準會保持「停看聽」，放慢降息腳步。路透

在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使聯準會保持「停看聽」，放慢降息腳步。不少國銀的美元定存優惠原本2月中或2月底到期，都陸續宣布延長到3月底，如將來銀行大方推出1個月期固定年利率10%優惠、渣打銀行7天期年利率8.88％、元大銀行則有3個月期美元定存4.8%年息優惠，幫民眾資金尋找好去處。

將來銀行即日起至3月31日止，推出新戶美元定存專案，專案期間符合資格存戶可於開戶成功當日於該行App開立專案定存，享1個月期固定年利率10%優惠，每人限一筆美元1,000元整。舊戶同樣可享1個月期年利率10%優惠，每人不限筆數，最低100美元即可起存，最高可存到12,000美元，活動截止日為3月28日。

渣打銀行即起至3月31日止，推出外匯高利定存專案，透過渣打銀客戶關係經理或外匯投資顧問專家，當日單筆最低換匯5萬美元，可參加7天期8.88％美元定存專案，單筆最低定存1萬美元。另外，渣打亦推出美元定存專案，透過新資金申辦，可享3個月期年利率5.18%優惠，單筆最低起存金額3萬美元，若為續存，則享6個月期年利率4.38%優惠，單筆最低起存金額2萬美元。

聯邦銀New New Bank高利美元專案到6月底為止，只要是換匯美元新資金承作，就可以享有美元定存1個月8％，單筆起存100美元起，每人最高優惠限額2,000美元。

中信銀行外幣優利定存專案，14天期美元定存年息最高喊到7％，另有1個月期5.2％、3個月4.5％、6個月4％優惠，單筆承作門檻1萬美元起，透過網銀或中信銀App、分行臨櫃，以新台幣活期帳戶換匯辦理可以享有，專案活動延長到3月底。

元大銀行推出限時限量「財神到」美元定存專案。即日起至3月31日止，活動期間享3個月期美元定存4.8%年利率優惠、6個月期4.3%年利率優惠，最低起存門檻1,000美元，幫助民眾靈活管理資金。

王道銀行（2897）即日起至6月30日止，推出美元定存6個月年利率4.46%專案，單筆定存起存金額為300美元（含）整，上限為10萬美元（含）整，每人可存30筆。

外匯 大銀行 門檻

延伸閱讀

台灣高資產大戶搶進長天期美債 1月存款占比45.9%創新低

為阻止美元存款上升…陸央行要求下調美元存款利率 支持人民幣匯率

今春流行「雙城之旅」！盤點飯店跨區聯盟 一券住兩地

買到無效碳權？3款Apple Watch標榜碳中和 挨告環保不實誤導

相關新聞

富豪戶資金 轉進基金、債券…存款占比二年半低點

經濟動能強，股債市偏多，富豪戶資產配置版圖轉向。金管會統計至2025年1月底，12家國銀管理富豪戶總資產（AUM）規模1...

美元存款高利優惠延到3月底 哪家最划算？

在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使聯準會保持「停看聽」，放慢降息腳步。不少國銀的美元定存優惠原本2...

保險小百科／海外醫療保障附加條款補強

海外醫療，是指保障在海外發生意外傷害事故或疾病所產生的醫療費用。當民眾搜尋「海外醫療」，會找到各家旅平險。旅平險就像一個...

永豐併京城 3日股臨會可望通過

永豐金控和京城銀行今天分別在台北、台南舉行股東臨時會，根據目前的電子投票及股東會前已掌握的股權來看，股東會的出席率應該介...

一銀財管四連霸 中信居次

國銀富豪戶財管業務，第一銀行四連霸。據金管會統計，2025年1月底以管理資產規模（AUM）排名，一銀AUM是2,347億...

澳幣定存利率衝7%

澳洲央行2月18日（RBA）宣布降息，官方現金利率調降1碼至4.1％，是逾四年來首度降息，加入全球的降息行列。而目前有不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。