美元存款高利優惠延到3月底 哪家最划算？

在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使聯準會保持「停看聽」，放慢降息腳步。不少國銀的美元定存優惠原本2月中或2月底到期，都陸續宣布延長到3月底，如將來銀行大方推出1個月期固定年利率10%優惠、渣打銀行7天期年利率8.88％、元大銀行則有3個月期美元定存4.8%年息優惠，幫民眾資金尋找好去處。

將來銀行即日起至3月31日止，推出新戶美元定存專案，專案期間符合資格存戶可於開戶成功當日於該行App開立專案定存，享1個月期固定年利率10%優惠，每人限一筆美元1,000元整。舊戶同樣可享1個月期年利率10%優惠，每人不限筆數，最低100美元即可起存，最高可存到12,000美元，活動截止日為3月28日。

渣打銀行即起至3月31日止，推出外匯高利定存專案，透過渣打銀客戶關係經理或外匯投資顧問專家，當日單筆最低換匯5萬美元，可參加7天期8.88％美元定存專案，單筆最低定存1萬美元。另外，渣打亦推出美元定存專案，透過新資金申辦，可享3個月期年利率5.18%優惠，單筆最低起存金額3萬美元，若為續存，則享6個月期年利率4.38%優惠，單筆最低起存金額2萬美元。

聯邦銀New New Bank高利美元專案到6月底為止，只要是換匯美元新資金承作，就可以享有美元定存1個月8％，單筆起存100美元起，每人最高優惠限額2,000美元。

中信銀行外幣優利定存專案，14天期美元定存年息最高喊到7％，另有1個月期5.2％、3個月4.5％、6個月4％優惠，單筆承作門檻1萬美元起，透過網銀或中信銀App、分行臨櫃，以新台幣活期帳戶換匯辦理可以享有，專案活動延長到3月底。

元大銀行推出限時限量「財神到」美元定存專案。即日起至3月31日止，活動期間享3個月期美元定存4.8%年利率優惠、6個月期4.3%年利率優惠，最低起存門檻1,000美元，幫助民眾靈活管理資金。

王道銀行（2897）即日起至6月30日止，推出美元定存6個月年利率4.46%專案，單筆定存起存金額為300美元（含）整，上限為10萬美元（含）整，每人可存30筆。