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澳幣定存利率衝7%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

澳洲央行2月18日（RBA）宣布降息，官方現金利率調降1碼至4.1％，是逾四年來首度降息，加入全球的降息行列。而目前有不少銀行都推出澳幣定存優惠，如北富銀、台新銀、滙豐銀都祭出7％優惠年利率、永豐銀澳幣定存7天期則享6.3%優惠、中信銀推出1個月期年利率3.5%優惠等，在降息列車剛開動時，幫民眾鎖住高利率。

台新銀行即日起至6月13日止，推出「匯好利換匯外幣定存專案」，民眾透過網路銀行或行動銀行申請換匯轉存優利，可享澳幣14天期定存方案，單筆金額1,000元以上享年利率6.5%，單筆8,000元以上享7%高息。

北富銀即日起至3月31日止，針對個人戶透過Fubon+，並以新台幣換匯辦定存，可享澳幣14天期年利率7%、1個月期年利率3.8%、3個月期年利率3.6%、6個期年利率3.4%優惠，起存額為澳幣1,000元以上。

滙豐銀針對卓越理財客戶及運籌理財One能戶推出澳幣優利定存，單筆最低承作金額達澳幣3萬元，即可享3個月期年利率5%優惠，每一客戶最高承作限額為澳幣100萬元，活動至3月31日止 。

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