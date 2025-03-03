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中租下半年插旗中東

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股（5871）持續擴張全球版圖，觸角首度伸向中東地區，預計今年內將進駐阿布達比設立子公司，做為中東市場的灘頭堡，同時也是租賃、金融周邊事業切入中東市場的首例。中租控股規劃阿布達比新設公司以承作大型船舶、機具、航空器等相關租賃業務為主，未來再伺機擴增中小企金融資租賃與新能源事業。

中租控股目前在全球布局涵蓋台灣、中國大陸、東協七國與美國、歐洲的英國、愛爾蘭等地，除了是台灣租賃業龍頭，在大陸、越南居外資租賃最大，泰國租賃轉投資並在當地上市。前幾年新冠疫情肆虐全球，中租控股的海外布局也暫時沒有開拓新市場，今年則是進軍中東，擬在阿布達比設立新公司，初估投注資本約千萬美元起跳。

中租控股在台灣中租迪和下已累積相當多中東地區船舶、大型機具、航空器等客戶。由於客戶基礎具一定規模，業務蓬勃發展，為了接近顧客、提高服務機動性並持續擴大業務，因此中租控股擬於阿布達比申設新公司，預計第3季可望拿到財務公司牌照，年底前開業。

中東 客戶 疫情

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