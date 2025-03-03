中信贊助台日職棒交流賽

向基層教練致謝，邀約觀賽挺棒運。中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）獨家冠名贊助「中國信託北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合」（簡稱「日本火腿鬥士交流賽」），力邀日本職棒超人氣球隊「北海道日本火腿鬥士隊」（簡稱「火腿隊」）來台，昨（2）日與擁有「百萬象迷」的中華職棒大聯盟35年總冠軍中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）交手對決，台日職棒人氣、實力大比拚。

為扎根基層推廣棒運，中國信託銀行攜手中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）連兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽，欣賞職棒球星精彩交鋒。

長期投入棒球運動推展的中華棒協理事長辜仲諒指出，基層教練及職棒選手就像一本本教科書，球場上的態度及做人處事，都是小朋友模仿對象，尤其基層教練更要協助孩子設定重要人格特質─自信心，並帶給孩子希望，因為有基層教練默默付出，熱愛棒球的孩子才有機會從偏鄉走向冠軍。

獲邀觀賽的2024年亞洲青棒錦標賽的中華隊總教練、桃園市平鎮高中總教練吳柏宏亦表示，「態度擺第一」是他的帶隊座右銘，強調無論練球或比賽，態度好才能有好成績及身體狀況，教練團亦以身作則、不菸不酒，灌輸球員正確觀念，讓未來的職棒選手從小學會拒絕誘惑。

2024年榮獲日本職棒太平洋聯盟第二名的火腿隊此次訪台陣容星光熠熠，幾乎派出全一軍陣容，包含掛帥先發的王牌投手伊藤大海、台灣火球男孫易磊、中繼神獸宮西尚生、明星賽人氣王万波中正、12強日本隊成員清宮幸太郎等。中信兄弟亦派出黃金陣容迎戰，包含萬人迷隊長王威晨、台灣大賽MVP曾頌恩、世界12強中華隊黃金二游江坤宇及岳東華。

這場黃衫軍對決火腿之役，由中信銀行副董事長詹庭禎開球，中信兄弟總教練平野惠一擔任捕手，火腿隊總教練新庄剛志接招打擊，吹響交戰號角。

中國信託是台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，推展體育公益除聚焦棒球，亦全力支持籃球、高爾夫及電競運動，此次日本火腿鬥士交流賽特別於場邊設置「中國信託運動體驗區」，發送小象髮箍及應援加油棒，攜手球迷展現地主隊氣勢；攤位亦設置高爾夫推桿遊戲，號召棒球迷們體驗小白球樂趣，賽事局間則透過「We are family Cam」，出動中信兄弟吉祥物小翔及艾比助陣，邀請球迷互動，展現We are family的團結與熱情。