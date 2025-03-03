南山新保單 幫保戶備「三本」

為了協助民眾及早進行退休財務規劃，提前備妥老本、病本、長照本，南山人壽與永豐銀行、安聯投信三強聯手，推出「南山人壽春豐得利」系列投資型保單，不僅協助小資族、青壯族群及早規劃退休生活，屆臨退休的民眾也可透過此系列之年金類商品，為自身打造退休生活的資金來源，除發揮保險的本質轉嫁風險，還能同時掌握投資趨勢，讓保障與資產規劃需求一次滿足。

為滿足民眾的需求，南山人壽即日起推出「南山人壽春豐得利」系列投資型保單，包含「南山人壽春豐得利變額壽險」、「南山人壽春豐得利外幣變額壽險」、「南山人壽春豐得利變額年金保險」、「南山人壽春豐得利外幣變額年金保險」等商品，民眾可透過變額壽險商品兼顧保障及投資雙重需求，年金商品則可在年金累積期間屆滿後，為自己的退休生活創造資金來源，並可透過外幣商品，達到多元資產配置及分散貨幣風險需求。

南山人壽春豐得利系列商品，具有「專業投資團隊操作」、「一筆資金同時享有保障及投資」、以及「每月有機會享有資產撥回及加碼撥回」三大特點，期望可滿足不同族群需求年輕小資族可善用此商品累積資產，透過專業投資團隊進行操作，可避免投資經驗不足的風險；若是想預先規劃退休生活的族群，則可選擇透過年金類商品，彈性選擇一次給付或分期給付的年金給付方式，為退休生活創造資金來源。

針對喜愛可領息的族群，該商品具有每月定期資產撥回機制及每月加碼資產撥回，委託投資帳戶在基準日淨值大於或等於8美元，固定年化撥回率為5％，若是委託投資帳戶在基準日淨值小於8美元，則不撥回。

此外，若委託投資帳戶淨值當月任一日之淨值大於10.25美元，每月每單位即享0.04美元加碼撥回，此不定期撥回每月以一次為限。委託投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動，撥回來源可能是本金，且撥回率或撥回金額非固定，撥回率並不等於獲利率。