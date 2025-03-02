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資金輪動現象明顯 三類產業型基金大吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

EPFR統計，在截至 2 月 26 日為止的一周，逾7億美元的資金流入三類產業型基金，即消費品、電信、醫療保健/生技基金，生技醫療基金吸金金額更達到 81 周來新高。另外，公用事業基金同樣享有淨流入，但其他七類產業基金（包括科技基金）則平均流失 2 億美元。

法國巴黎銀行財富管理指出，人工智慧（AI） 下一階段發展周期的最大贏家不一定是美股七雄，可注意在金融、醫療保健和軟體業中，能成功利用 AI 提升生產力和獲利的企業。

法國巴黎銀行指出，美國大型科技股處於高評價水位，容易因風吹草動而股價修正，特別是在訓練成本較低的中國AI新創DeepSeek出現之後。不過，資金自今年起其實已開始從科技股流出，最近只是加速資金輪動的趨勢。

法國巴黎銀行分析，隨著更便宜且更先進的 AI 模型不斷出現，商業應用的範圍將迅速擴大，因而推動各行各業的生產力成長。不過，這也將加速對電力需求的提升。

在產業方面，法國巴黎銀行看好醫療保健、工業、材料（如貴金屬）、金融、不動產投資信託（REITs）等；就投資主題方面，看好水資源、銅礦商、電力基礎設施、循環經濟、深度價值市場等。

AI 巴黎 法國

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