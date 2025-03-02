第一銀奪富豪財管4連霸！4月高雄專區問世 銀行最愛這項

國銀富豪戶財管業務，第一銀行四連霸。據金管會2025年1月底以管理資產規模（AUM）排名，一銀AUM是2,347億元續奪冠，中信銀2,254億元列亞軍，雙方差距從上月66億元又擴大到93億元，一進一退，冠亞軍競爭激烈。

若以AUM年成長率來看，第一銀行年增61%居前四大之首，合庫年增39%，中信與兆豐年增各約26%和25%，顯示行庫後發先至，逐步瓜分了中信銀財管市場。

據金管會截至2025年1月底統計，12家銀行承做高資產客戶數1萬2,173人、總管理資產規模1兆4,446億元，較上月各增加345人和351億元，月增額均是有該統計來的同期新高，顯示1月股債市多頭，讓富豪戶投入市場。

下一階段，4月高雄資產專區即將開幕，據了解，將赴高雄專區設點的13家銀行已開始陸續向金管會報告相關營運計畫，包括設點、業務試辦規劃、後續效益評估與風險控管等。

金管會在高雄資產專區釋出5大「獨家紅利」，財管行全聚焦放寬擔保融資業務（以整個投資組合做質借），及保單和保費融資、自行質借，尤其金管會又開放「自行特金信託受益權質借（指基金、債券等質借）」免受五成貸款成數限制，被銀行圈視為一大商機。

民營銀行最看好保單和保費融資，可讓大戶做高槓桿套利，準備搶攻台商回流綁了三年到期，將釋出逾千億元的商機；行庫圈則早已追蹤台商回流資金也綁定了這群大戶並聚焦家族辦公室，認為資產傳承配置才是重心。