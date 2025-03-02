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富豪戶1月大砍存款！瘋抱基金、債券 連保單都死灰復燃

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

經濟動能強，股債市偏多，讓富豪戶資產配置版圖轉向了。據金管會2025年1月底統計，12家國銀管理富豪戶總資產（AUM）規模1兆4,446億元中，配置存款占比僅剩45.9%的逾兩年半新低，資金瘋抱基金、債券、結構型商品，連保單都驚見死灰復燃。

相較2023年7月美國停止升息，富豪戶還擁53.2%存款高水位，如今時隔僅約一年半，就大砍存款7.3個百分點到45.9%低點，轉增持基金、債券、結構型商品，顯示市場多頭、降息趨勢未改，讓富豪戶重燃對風險性資產熱情。

據1月底統計，富豪戶配置基金、債券占比各攀升到15.5%和13.8%同寫有該統計來新高，結構型商品占比6.6%也是八個月新高，連保單都從上月的新低點，略升到11.4%，顯示「資金已從存款端，全面流向商品端」。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，1月開春有烏俄停戰曙光、DeepSeek帶動AI應用需求題材等股市利多，美十年期公債殖利率一度攀升到4.8%後回跌到4.5%，增加持債信心，股債行情偏樂觀。

2月美十年債殖利率續下探到4.3%，有利海外債評價利益回升，即便股市波動加劇，市場認為僅是做短期修正，不影響2025年全年偏多的投資氛圍，加上各財管行持續開發、滲透客戶，料砍存款，增持商品趨勢會續持。

據金管會數據顯示，富豪戶資產配置版圖中，存款部位已逾半年來一路減降，2025年1月底更降到45.9%的31個月低點，連八個月維持「四字頭」，月減1.6個百分點，月減額追齊美國2023年7月停止升息後的史上最大，顯示富豪戶對降息預期仍強烈，選擇暫撤守存款。

1月底配置基金、債券占比各是15.5%及13.8%同寫史上單月新高，各月增0.7及0.3個百分點，配置基金月增額連三個月超過債券，結構型商品也月增0.4個百分點到6.6%，反映富豪戶增強對風險資產信心。

保單月增0.2個百分點到11.4%脫離谷底，反映行情多頭，壽險業推出高宣告利率的利變型保單，也吸引富豪戶目光。

銀行局主秘王允中說，1月底富豪戶存款占比下探，是因市場預期美國將持續降息，吸引富豪戶增持固定型收益商品配置，包括海外債、保本型境外結構型商品等。

另一家銀行主管說，存款增減除利率環境改變外，也涉及各銀行開發新戶的強度，及舊戶維護或滲透的多寡，就各財管行競爭激烈，滲透客戶、拉高商品端占比將是主力策略。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第五個年頭，總資產規模已攀升到1兆4,446億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的近7倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。

保單 債券 財富管理 金管會

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