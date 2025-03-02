連兩年破千億元！金融三業1月賺1035億元 今年有三挑戰

據金管會統計，2025年1月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘1,034.8億元，連兩年元月開春都站上千億元大關，是2024年全年獲利的近一成，獲利動能持穩；惟法人示警，川普關稅戰讓通膨增溫、股市波動加劇，恐壓抑金融業獲利成長空間。

1月整體金融三業中，以保險業獲利年增3%，優於銀行、及證期投信業各年衰退3.6%及12%。保險業獲利年增是因產、壽險業業務承保利益增加，壽險業更積極實現資本利得、避險成本也下滑所致。

2月市場對關稅戰疑慮加深，經濟前景不明，使股市波動加劇，又以半導體修正最大，恐壓縮2月金融業投資收益，也不利評價利益。

法人指出，2025年金融業獲利成長動能，有三大挑戰：

一、川普關稅戰，帶動貿易戰讓全球股市動盪，金融業操作難度增加，壓縮壽險業實現股票資本利得空間。 二、2024年金融業獲利破兆元寫史上顛峰，年增五成，墊高基期，2025年獲利恐難再有五成高成長。 三、銀行信貸成本上揚高於預期。

金管會公布金融業2025年1月獲利，三大金融業中，除保險、期貨、投信業獲利仍維持年成長外，銀行與證券商均呈年衰退。

銀行局主秘王允中說，整體銀行業1月稅前盈餘578億元，年減3.6%，其中本國銀行年減9.8%，是因投資收益、手續費收入下滑及員工福利費用走升，抵銷了淨利息收益增加。

一家銀行主管說，即便美國2025年降息減速，但仍有助銀行降低美元資金成本，且美國川普對陸政策趨嚴可能帶動供應鏈移轉，有助銀行外幣放款動能回升，讓銀行淨利息收入增加，財管手續費收入可維持，國銀獲利仍樂觀。

1月券商期貨投信業合計稅前盈餘99.8億元，年減12%，主因受券商獲利年減22%到69.4億元所致。證期局主秘尚光琪說，因今年1月台股成交值6.7兆元，成交量年減25%，衝擊券商經紀業務收入，拖累獲利。

1月壽險業、產險業稅前盈餘各為321億元和36億元，同寫近三年同期新高，整體1月保險業稅前盈餘357億元，年增2.9%，保險局副局長蔡火炎說，壽、產險業獲利各年增0.9 %及24%是業務承保利益增加所致。

合計2025年1月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘1,034.8億元，較去年同期1,060億元，年減2.4%。