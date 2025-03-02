台北戰神台新人壽主題周球迷嗨翻 號召綠色生活一起GO

成軍首年即打入T1聯盟冠軍戰決賽的臺北台新戰神籃球隊，1日、2日於主場臺北和平籃球館進行二連戰，本周賽事也是「台新人壽主題周」，臺北戰神攜手台新人壽，以綠色生活、親子同樂為主軸融入賽事活動，現場除了發放主題周限定應援拍拍扇，更特別邀請台新人壽董事長林維俊、總經理戴朝暉首度披上臺北戰神戰袍，分別為二場球賽揭開序幕，與現場球迷一起加油捍衛主場，並在中場遊戲送出臺北戰神精選商品大禮包給幸運球迷，獲得現場觀眾熱烈迴響。

台新人壽響應台新金控投入職籃、女子路跑等運動賽事贊助，推動體育活動，致力提升國內運動風氣受到肯定，甫獲得教育部體育署頒發「體育推手獎」贊助類銅質獎殊榮。台新人壽董事長林維俊表示，迎接新年度到來，台新人壽除了持續贊助臺北戰神籃球隊，給予高度支持外，透過主題周活動邀請保戶、合作夥伴參與現場觀賽體驗，並號召壽險顧問擔任品牌志工，一起感受球員認真拼搏的精神；透過傳遞環保永續的趣味遊戲，攜手大小球迷投入綠色行動，讓環保永續的力量不斷壯大。林維俊指出，台新未來將繼續深耕體育推廣，成為選手最堅強的後盾，並推動運動風氣向下扎根，實踐認真讓美好永續的企業精神。

首次擔任賽事開球嘉賓的台新人壽總經理戴朝暉表示，臺北戰神擁有奮戰到底、絕不放棄的決心與毅力，與台新人壽鼓勵新世代認真打拼、實現夢想的精神不謀而合；今年賽季持續號召保戶及同仁組成最強啦啦隊，力挺臺北戰神勇奪佳績。台新人壽除了為臺北戰神加油，對於國人保險保障、財務規劃和退休準備的需求也力挺到底，致力於為客戶各人生階段創造圓滿生活。

本次主題周活動，台新人壽與臺北戰神一起號召民眾響應綠色生活，為環境永續盡一份力，鼓勵民眾從日常生活中做起，人人都可以是永續小尖兵；現場還提供拍照打卡等趣味遊戲，希望大家在觀賞精彩球賽、支持台灣職籃發展之餘，也能親子同樂、迎接新年好運到。