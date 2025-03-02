快訊

第一階段停火到期...不滿哈瑪斯拒延長 以色列斷人道援助：將有其他後果

陳傑憲講中華隊…字幕卻變台灣隊！ 華視聲明「不認有錯」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普效應+年假因素 金融業1月獲利1034億「低於去年同期」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布1月的金融三業獲利，雖然仍有千億獲利但較去年同期衰退。本報系資料照
金管會公布1月的金融三業獲利，雖然仍有千億獲利但較去年同期衰退。本報系資料照

金管會公布最新的金融三業獲利統計，雖然金融三業在1月的獲利仍然在千億以上，來到1034.82億元，不過由於川普效應加上年假因素，使得券商1月獲利大減、銀行相關手續費收益也減少，使金融三業整體獲利亦較去年同期衰退。業界人士指出，由於去年春節是在2月，基期較低，因此金融三業受川普效應影響的程度，3月觀察會較明朗。

金管會最新統計，銀行業1月獲利578億元，年減21.8億元，其中本國為536億元，減少9.8億元。銀行局主秘王允中指出，主因員工福利費用增加，手收等其他收益減少，但另一方面利息收入已有增加。

而合計證券、期貨、投信業在內的泛證券業，證期局統計1月獲利共99.82億、年減13.57億元，減幅11.97%，其中最主要來自於券商獲利減少。證期局副局長高晶萍說，由於今年1月的資本市場成交量6.7兆元，相較於去年同期市場成交量8.4兆元有所減少，致使券商淨利減少19.35億元，不過投信業者則受惠於ETF成交量不斷放大，帶動手續費收益，因此反而獲利較去年同期增加5.21億元。

保險業的獲利分別為1月壽險業獲利321億元、產險業獲利36億元，合計357億元，較去年同期增加2.9%，尤以產險業增加24%幅度最大。

川普 金管會

延伸閱讀

新新併勞資協議是否送件？金管會這麼說

突破！永豐金證券「股票禮品卡」獲金管會監理沙盒核准

金管會金檢報告出爐 揪金控個資保護、風險管理等4大缺失

詐騙猖獗…金管會擬祭ATM提款轉帳露全臉 黃偉哲：有嚇阻作用

相關新聞

川普效應+年假因素 金融業1月獲利1034億「低於去年同期」

金管會公布最新的金融三業獲利統計，雖然金融三業在1月的獲利仍然在千億以上，來到1034.82億元，不過由於川普效應加上年...

台灣高資產大戶搶進長天期美債 1月存款占比45.9%創新低

金管會銀行局統計，存款占高資產客戶的總資產比重已經降到45.9%的新低水準，另外基金、債券和保險的占比分別為15.5%、...

通膨疑慮上升…學者預測：央行不會預防性升息

去年第一季央行理監事會議因預期台電四月調漲電價，祭出預防性升息半碼因應，今年第一季又面臨同樣情況，不過，這次央行可能會有...

加課關稅生效在即、地緣政治風險升高 美股3月步步荊棘

美國股市上周五（28日）尾盤收高，暫時擺脫地緣政治和關稅攪擾，但仍無法挽回連兩周頹勢。隨川普關稅生效日迫在眉睫，美股邁入...

匯市最前線／台幣32.7~32.9元波動

新台幣上周四（27日）貶3分收32.82元，逾兩周新低，2月貶值1.38角或0.42％，吃掉1月全月升幅。匯銀主管指出，...

永豐金股臨會 3日討論併購案

永豐金控明（3）日將與京城銀分別舉行股東臨時會，就永豐金控以股份轉換方式取得京城銀100％股權案，交易對價定為京城銀每股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。