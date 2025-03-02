川普效應+年假因素 金融業1月獲利1034億「低於去年同期」

金管會公布最新的金融三業獲利統計，雖然金融三業在1月的獲利仍然在千億以上，來到1034.82億元，不過由於川普效應加上年假因素，使得券商1月獲利大減、銀行相關手續費收益也減少，使金融三業整體獲利亦較去年同期衰退。業界人士指出，由於去年春節是在2月，基期較低，因此金融三業受川普效應影響的程度，3月觀察會較明朗。

金管會最新統計，銀行業1月獲利578億元，年減21.8億元，其中本國為536億元，減少9.8億元。銀行局主秘王允中指出，主因員工福利費用增加，手收等其他收益減少，但另一方面利息收入已有增加。

而合計證券、期貨、投信業在內的泛證券業，證期局統計1月獲利共99.82億、年減13.57億元，減幅11.97%，其中最主要來自於券商獲利減少。證期局副局長高晶萍說，由於今年1月的資本市場成交量6.7兆元，相較於去年同期市場成交量8.4兆元有所減少，致使券商淨利減少19.35億元，不過投信業者則受惠於ETF成交量不斷放大，帶動手續費收益，因此反而獲利較去年同期增加5.21億元。

保險業的獲利分別為1月壽險業獲利321億元、產險業獲利36億元，合計357億元，較去年同期增加2.9%，尤以產險業增加24%幅度最大。