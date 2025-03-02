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台灣高資產大戶搶進長天期美債 1月存款占比45.9%創新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美債迄今仍是高資產大戶的投資主力，而且大舉搶進長天期債券。路透
美債迄今仍是高資產大戶的投資主力，而且大舉搶進長天期債券。路透

金管會銀行局統計，存款占高資產客戶的總資產比重已經降到45.9%的新低水準，另外基金、債券和保險的占比分別為15.5%、13.8%以及11.4%，境外結構型商品則為6.6%，其中存款占比創新低，和包括基金、債券及境外結構債的占比增加，都和高資產大戶搶進債市投資有關，而且尤其隨著美債回到「正斜率」，使得高資產大戶更積極的直接布局長天期美債，也使存款資金快速被挪移。

和2個月前的數字相較，去年11月時的高資產客戶AUM資產的存款占比還有47.5%、基金為14.8%、債券為13.5%，保險為11.2%，另外境外結構型商品的占比為6.1%，其中境外結構型商品跟基金、債券的增加都明顯可見。

另根據金管會對高資產理財的最新統計，截至114年1月底，銀行高資產客戶數共12173人，整個高資產客戶的規模達1兆4446億元，而券商的高資產客戶累計有1175人，交易規模為2778億，因此合計銀行跟券商所承作的億元以上高資產客戶數共計有13348人，資產規模達1兆7224億元。

銀行局統計顯示，今年1月的前三大高資產理財銀行分別為一銀、中信、跟兆豐，資產規模分別為2347億、2254億、2124億元，客戶人數則由中信居冠，前3名分別為中信2249人、一銀2153人、兆豐1764人；倘若和去年同月相較，中信、兆豐的高資產客戶數分別年成長493人、380人，資產規模則各成長462億、426億，一銀的客戶數及資產規模，則分別年成長超過900人、1100億，為成長力道最強的國銀。

對於存款占比來到高資產理財業務開辦以來的新低水準，銀行局主秘王允中指出應該和市場對聯準會降息的預期而使得客戶增加更多相關的資產配置有關。

銀行主管則指出，儘管美國通膨再起使得聯準會降息的步調放慢，但是由於美國的經濟已經開始有衰退的跡象，這也使得聯準會降息救美國經濟的可能性升高，而不管聯準會是否降息，目前利率處於高檔水準對於債券投資者而言，固定的息收也相當的可觀，所以許多資產上億的財管富豪將存款挪移來投資債券和債券型的基金風潮仍持續。

債券 降息

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