投保旅平險 注意除外責任

知名藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲；近年來，國人熱中海外旅遊，若與大S一樣，在海外染上流感併發肺炎重症，即使有投保旅平險，卻不見得能獲得理賠，保險專家說明，這項條款很關鍵，有沒有這項條款，將影響保戶能否獲得理賠。

磊山保經天天特許營運處協理李正翔指出，出國旅遊時，許多民眾都會投保旅行平安險或旅行不便險，其中包含所謂的「海外突發疾病險」，對於此一項目，每間保險公司規定有所不同，但大致而言，主要是為在國外旅行期間，因突發疾病而需接受醫療的旅客提供經濟保障。

根據定義，海外突發疾病是指在保險契約生效前90天內未曾接受診療的急性、不可預測的健康問題，因此，若在出國前90天就有在國內的就診紀錄，恐無法獲賠。

另一需留意的重點是，在新冠肺炎疫情後，許多保險公司的旅平險都會有法定傳染病的除外責任，換言之，只要在海外罹患的是「法定傳染病」，將無法獲得理賠；至於「法定傳染病」有哪些？根據衛福部疾管署規定，共有五類法定傳染病，其中就包含「新型A型流感」及「流感併發重症」。

目前只有旺旺友聯、安達產險、台灣產物、南山人壽、華南產險等保險公司，有提供含法定傳染病的旅行平安險商品，民眾到海外旅遊，不幸罹患流感等法定傳染病而就醫，只有選擇「不把法定傳染病除外」的旅平險才能獲得理賠。

舉例而言，小明在日本得流感後就醫，旅平險中的海外突發疾病可否理賠？

A公司的條款為，海外突發疾病健康醫療保險（法定傳染病為除外不保），代表若該疾病屬於傳染病防治法第三條規定所稱的傳染病，所產生的住院、門診費用的住院、門診費用，該公司不負給付海外福發疾病的各項醫療保險金責任。

B公司的旅平險條款則是，「海外突發疾病住院醫療費用保險金 (含法定傳染病）」。

同樣投保旅平險，小明購買A公司的保單就無法獲得理賠，反之，B公司的保單，小明可順利取得理賠金。