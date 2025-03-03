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三族群善用保險理財 有撇步

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
保險業者建議，不同年齡層的民眾，可依照需求與預算，透過保險理財規劃、快速累積財富。（聯合報系資料照）
保險業者建議，不同年齡層的民眾，可依照需求與預算，透過保險理財規劃、快速累積財富。（聯合報系資料照）

金蛇年到來，不同年齡層的民眾如何透過保險理財規劃、快速累積財富？國泰人壽建議可透過「333原則」，將手頭資金妥善分配為三個部分。第一部分可用於日常開支，並適當犒賞自身一整年的辛勞；第二部分可用於儲蓄短期資金，因應未來可能出現的突發狀況；剩下的部分則可視個人需求，補強保障規劃或豐富資產配置，為未來創造更強大的財務後盾。

國泰人壽根據不同年齡層，提供了理財及保障規劃的建議。針對資金相對有限的青年族群，可以選擇低額度且定期定額投入的投資型保單，逐步積累資本，形成長期的資產增值，並透過保費較低的基礎醫療、意外及實支實付險，建構基本保障範圍。

對於肩負家庭經濟支柱重任的壯年族群，國泰人壽建議選擇兼具資產增值和身故保障的利變型壽險，這樣能有效應對家庭的財務需求，同時實現時間複利效應。保障部分則可強化需要一次性支付大筆醫療費用的疾病進行投保，如：癌症、重大傷病險等。

年齡較大的樂齡族群則可以選擇還本型或年金型保險，或是具月撥回特性的投資型保單，這些產品能為退休後提供穩定的現金流，保證生活品質不受大幅波動影響。

同時，為協助年長者針對容易面臨的疾病風險超前部署，力抗長壽可能伴隨的健康與金流風險，國泰人壽首推業界陣容最完善的樂齡系列商品，包含住院、手術、癌症、意外、長照險，全方位保障個人退休後的「身、心、財」。

保單 國泰人壽

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