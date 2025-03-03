保險小百科／海外醫療保障附加條款補強

海外醫療，是指保障在海外發生意外傷害事故或疾病所產生的醫療費用。當民眾搜尋「海外醫療」，會找到各家旅平險。旅平險就像一個套餐，其中與海外醫療相關的就屬「傷害醫療」和「海外突發疾病醫療」兩種附加條款。

全球人壽指出，「傷害醫療」即是被保險人遭逢意外傷害事故，保險公司就實際醫療費用，超過健保給付部分，給付「傷害醫療保險金」；另一「海外突發疾病醫療」即被保險人在海外因突發疾病而去門診、急診或住院診療時，保險公司就相關實際醫療費用，給付「海外突發疾病醫療保險金」。

台產指出，民眾要清楚了解海外突發疾病的「保險保額」，通常是依據你購買的旅平險保額的10%來計算。因此，若旅平險保額100萬至1,200萬元，海外突發疾病險的保障金額可能介於10萬至120萬元之間。

此外，理賠程序部分，若在國外旅遊期間確診某疾病，必須先在當地進行就醫，並取得相應的診斷證明和醫療費用單據。回國後，再依照保險條款約定的證明文件向保險公司提出理賠申請。