專家教你保／及早規劃雙險 安享樂活晚年

台灣正面臨大規模退休潮，根據內政部統計，2023年底65歲退休人口已突破32萬人，創下近十年新高，單身族人口也持續增加，此族群退休後更重視自身生活品質與保障規劃，退休後財務穩定與醫療照護成為兩大關鍵議題，如何確保安穩晚年，已是必須提早規劃的課題。

退休財務規劃：穩定現金流是關鍵

根據台灣人壽與政治大學2024年公布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，逾六成（61.7%）未退族自認退休前無法備足退休金。退休生活將面臨「財務」與「健康醫療」雙重壓力，如何打造穩定現金流，是確保退休生活品質的關鍵。

建議規劃如「美鑫優退美元利率變動型還本終身保險」，只要繳費滿六年，即可根據個人需求自由選擇生存金給付年齡（55歲／60歲／65歲／70歲）。以50歲陳先生投保保額6萬1,798美元為例，年繳保費新台幣約42萬元，繳費六年若宣告利率4.1%不變情況下，選擇65歲起每年可領回新台幣約14萬元，且終身領取，確保穩定現金流，讓退休生活無後顧之憂。

退休醫療保障：首重終身醫療險

隨著年齡增長，醫療需求增加已不可逆。根據衛福部2023年國人十大死因統計，心臟病高居十大死因第二位，若罹患心臟瓣膜狹窄等疾病，手術、醫療與住院等費用往往不菲。

許多人退休才驚覺，過去規劃的醫療險不足以應對實際面臨的龐大支出，容易造成財務壓力，建議可規劃終身醫療險商品，不僅能減輕突發醫療支出的經濟壓力，讓退休後的健康管理更有保障，也能維護晚年生活的尊嚴。

以「安心醫療100終身健康保險」為例，涵蓋手術、住院、特定處置、特定醫材及身故皆有保障，最高總理賠可達住院日額的5,000倍。

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繁瑣的保險規劃無從下手嗎？可以透過保險公司官方網站「線上預約保險顧問」諮詢，依個人需求選擇適合的專業顧問，讓專業顧問免費幫你保單健檢。（本文由台灣人壽數位經營部副總許家綾提供，記者齊瑞甄整理）