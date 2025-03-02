超高齡時代來臨！投保利變險 助攻資產傳承

台灣新生兒逐年減少、老年人口逐漸增加，少子化趨勢致使台灣社會的人口結構逐漸變為倒金字塔型，根據內政部於今年2月所公布的戶口統計資料，2024年全年新生兒人數僅有13萬4,856人創下新低，許多家庭僅有單一個子女，許多父母提早考慮未來資產傳承的問題，期望在身後能夠確保下一代生活無憂。從保險的角度來看，利率變動型終身保險能夠充分達到資產傳承的目的，並且為子女貼心設想，所領之理賠金給付亦可作為預留稅源，協助減輕下一代繳納遺產稅的壓力。

內政部於今年2月所公布戶口統計速報表，2024年全年新生兒數13萬4,856人，不僅沒有出現過往龍年寶寶人數多於其他生肖年的現象，亦創下近年來新生兒人數的新低紀錄。在少子化趨勢下，可以想見的現象是，未來父母對於單一子女將傾注所有關愛，在經濟面上從教育基金到未來生活準備，父母所能給予的資源也更集中，然而如果人生看得更長遠，父母身後的資產傳承亦需要提早為子女設想，特別是一般人經常忽略的繼承問題，及早安排有其必要性。

以保險的角度來看，利率變動型終身保險具備資產傳承的功能，並有機會因增值回饋分享金的累積而使資產擴大，理賠給付亦可作為子女繼承的預留稅源。宏泰人壽以新推出的「宏泰人壽泰福利利率變動型終身壽險（ITY）」舉例說明，假設50歲的父親投保ITY，以躉繳方式繳納保險費1,000,000元（已含高保費折扣），假設宣告利率維持2.6%不變的情況下，投保時及自第七保單年度起，增值回饋分享金的給付方式皆選擇「增額繳清保險金額」，若被保險人不幸於80歲身故，身故保險金一次給付金額為1,909,959元，這筆金額即可預作下一代繼承時應繳納遺產稅的準備，減輕繼承時的稅金負擔。

宏泰人壽表示，利率變動型終身保險最大的特色就是保障與資產傳承兼顧，不僅有機會讓資產放大的效果，資產分配也能符合被保險人的意願。宏泰人壽秉持「穩健、誠信、關懷」的核心價值，為保戶人生的每一階段及所愛家人設想，深知世代傳承的意義與重要性，期望透過利率變動型終身保險持續推動，協助讓保戶的愛與心意傳達、傳承下一代。