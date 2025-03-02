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通膨疑慮上升…學者預測：央行不會預防性升息

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

去年第一季央行理監事會議因預期台電四月調漲電價，祭出預防性升息半碼因應，今年第一季又面臨同樣情況，不過，這次央行可能會有不同做法。中央大學經濟系教授吳大任認為，電價調整一定會對通膨帶來影響，但受經濟情勢影響，央行這次維持利率不動的機會比較大，利率至少按兵不動到四月以後再說。

中央大學每月調查消費者的物價信心，分數愈低，代表對物價上漲的疑慮愈深。二月調查結果顯示，超過九成民眾認為未來半年物價不是大漲就是小漲，大部分民眾充分感受物價上漲壓力。

今年物價上漲因素其實很難控制，吳大任分析，電價調漲部分，過去多漲工業用電，接下來漲電價的對象很可能會移轉到住宅用電及商業用電，不論是工業用電還是商業用電，對物價的影響是比較間接的，因為廠商成本增加了，不見得會完全轉嫁給消費者，但住宅用電就是直接影響家庭支出，直接納入消費者物價指數（ＣＰＩ）計算，對物價會產生一定的壓力。

消費者不僅要直接負擔住宅用電的調漲，台鐵票價也要漲，高鐵可能跟著漲，數十年沒有調漲的水價也醞釀漲價。吳大任說，這些價格若全面調漲，老百姓的生活成本會顯著提高，更何況外食費及醫療支出等造成國內物價上漲的因素，也都持續存在。

不過，吳大任認為，央行今年應該不會針對電價調漲祭出預防性升息，主因是這次經濟前景不確定因素太多，特別是下半年經濟情況，台灣對美國有極大順差，川普政府遲早會關切台美貿易逆差問題，若台商回應川普期待，將投資重心轉向美國，則台灣民間投資規模就會縮小，進而衝擊經濟成長。

吳大任說，「我們的經濟挑戰還滿大的」，萬一嚴重到轉呈衰退，央行不只不能升息，還得降息救經濟，考慮到高度不確定，央行三月理事會針對利率，只能繼續按兵不動，等到美國政策明朗後再決定。

央行 消費者物價指數 電價

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