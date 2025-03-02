永豐金股臨會 3日討論併購案

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
永豐金。 聯合報系資料照
永豐金。 聯合報系資料照

永豐金控（2890）明（3）日將與京城銀分別舉行股東臨時會，就永豐金控以股份轉換方式取得京城銀100％股權案，交易對價定為京城銀每股普通股，轉換永豐金1.15股以及26.75元，以換股搭配現金方式，換算每股收購價落在53.89元。

由於永豐金控與京城銀為合意併購，雙方股東臨時會預計將會順利通過股份轉換案，下一步則必須完成與京城銀員工協商安置計畫，以附加在遞送給金管會的申請文件中。

目前傳出，永豐金控提出的員工安置計畫誠意十足，與富邦金控併購日盛金條件相比，維持工作權3年之外，更提供六次申請優離退機會，條件已經優於富邦金控合併日盛金控的三次、新新併的四次，且第一次可以在合併基準日前30日申請。

最新消息傳出京城銀工會投下反對票，惟金融業界認為，永豐金控娶親京城銀誠意相當足夠，在雙方深入溝通了解後，應可有機會達到共識。

工安 永豐 溝通

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