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去年專利百大5公股銀入榜 防盜刷、AI助投資分析吸睛

中央社／ 台北1日電

公股銀行拚金融科技力，據2024年本國法人專利申請百大排名，兆豐、台銀、土銀、合庫、台企銀等5間行庫進榜，預期應用場景包含信用卡線上交易免簡訊OTP，改採生物特徵驗證強化防阻詐，以及運用AI識別客戶投資屬性，幫助理專提供合規專業分析，避免不當銷售等。

財政部多次在公股金融事業例行會議中將金融科技、人工智慧（AI）列入討論議題，各大公股銀行亦積極響應，反映在經濟部智慧財產局近期公布的2024年本國法人專利申請百大排名，一共有5間公股行庫入榜。

根據2024年本國法人3種專利申請百大排名，兆豐銀行以發明、新型、設計3種專利總計270件拿下第11名、居金融業之首，台灣銀行則以合計260件緊追在後、位列第13名，土地銀行以3種專利合計169件居第18名，合庫銀行以總計152件位列第22名，台灣中小企業銀行則以合計48件排在第85名。

觀察5間行庫近年亮點專利，應用場景包含防阻詐、普惠金融、識別客戶投資屬性、檢核不動產擔保貸款估價檢核、授信客戶ESG執行監測等。

舉例而言，信用卡線上交易時，消費者需輸入一次性簡訊OTP進行交易驗證，若過程中相關資料不小心遭詐騙集團騙取，恐造成財務損失，兆豐銀主管指出，2024年獲得的「信用卡消費授權系統」專利，就是為了解決安全性、便利性難以兼顧的痛點。

兆豐銀主管表示，此專利的特色是運用金融Fast-ID的零信任架構，將線上刷卡改用「手機＋生物特徵驗證」完成身分確認，驗證過程不需輸入簡訊OTP，透過手機掃臉或驗指紋就可完成交易，有效防止盜刷，且在國外旅遊時，線上刷卡不用等簡訊也能輕鬆完成交易。

台企銀主管指出，2024年推出行動銀行APP樂齡版，運用「由行動銀行應用程式偵測跌倒的主從式架構系統」等多項專利技術，客戶若有在APP設定緊急聯絡人資訊，使用樂齡版時，系統判斷疑似跌倒狀況發生，將自動跳出緊急求助視窗，提供「立即打給緊急聯絡人求助」或「沒事」2種選項，若60秒內客戶沒有回應，系統會自動發送簡訊給緊急聯絡人。

此外，台銀透過專利技術開發身分檢核系統，提供僅有就學貸款等貸款資料、卻尚未開立帳戶的客戶線上快速開立數位帳戶。

合庫銀表示，2024年申請取得的「使用人工智慧模型理專輔助系統」專利，主要是透過機器學習與生成式AI，自動分析客戶投資歷史、財務狀況、風險承受能力與投資目標，識別投資屬性，並運用AI幫助理專提供合規、專業的投資分析，避免不當銷售，未來落地應用後將可提升投資建議準確性、強化合規管理能力。

合庫銀也提到，目前已實際落地的專利中，包含「房屋擔保貸款監控系統」，運用內政部不動產買賣實價登錄成交資訊，建立相關資料庫，作為定期檢核不動產擔保貸款估價的依據，避免鑑價作業因人為主觀認定導致價值鑑估偏誤，強化授信資產品質、確保債權安全。

同時，土銀亦運用「授信期中ESG管理系統及其方法」專利，建構授信客戶ESG外部資料庫，加上銀行內部定期檢視的資料，監測其ESG落實情形，並藉系統即時掌握環保裁罰、工安事件、公司治理情形等資訊，動態更新內部評級結果，作為個案授信條件於貸前審核、貸後管理的調整參考，提升作業效率，降低營運風險。

兆豐銀行

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