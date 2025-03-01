美元優存沒想像好 銀行存期有小眉角

川普效應使得美國通膨疑慮再起，不但使得聯準會暫停降息、美債利率維持高檔，同時也使美元持續強勢，多家銀行在農曆春節之後持續以優利大舉向外吸收美元存款。對此，銀行主管特別提醒，由於每一家優存方案提出的存期都不一樣，不少銀行喊出令人咋舌的年利率，但是存期很短，使得民眾在存款到期時，不見得能如數拿到當初所預期的利息。

所以，民眾要知道自己在優惠存款到期時會拿到多少錢，必須用每家銀行的年利率，除以十二個月，再乘以存期，這才是民眾在優存到期時，所能拿到的利息。

以台灣銀行為例，目前起存門檻為最低三千美元以上，存期三個月，利率百分之四點○五八；根據台銀最新公告，目前三個月期美元定存，年利率百分之四點一○八計息為最好條件，但是，存款金額必須要達到十萬美元以上。

舉例來說，倘若Ａ銀行喊出年率百分之六計息，但存期只有三個月，王先生倘若用一萬美元存入Ａ銀行三個月的優利定存，三個月到期時，所能獲得的利息約為其本金的百分之一點五，亦即一百五十美元，而非六百美元。

綜觀各家的美元優存方案，大多數銀行的起存門檻最低都為一千美元，而元大、中信、台新、富邦這次推出的美元優存，限期都到三月底。元大銀行推出三個月期最高利率百分之四點八的美元定存專案，最低的起存金額為美元一千元，目前推出三個月和六個月二種存期，以三個月期的百分之四點八最高，六個月期的優存年息則為百分之四點三。

中國信託推出的方案，其中三萬美元以上的存款，一個月年利率用百分之五點二計息，倘若是三千美元到三萬美元的存款，則目前以一個月期、年率用百分之四點七計息為最高；北富銀目前最高的年率百分之四點八為一個月期的存款、台新銀行最優惠的是一到二個月期存款，年利率用百分之四點九計息。

匯豐銀行的美元優存專案，同樣限期到三月底，雖然匯豐的美元優利定存年利率最高可以到百分之六點六，但是主要是針對財富管理大戶，起存門檻也相當高，單筆的承作金額如果是百分之六點六的優惠利率，存期三個月起存門檻為三萬美元，每一個客戶最高承作限額為一百萬美元。