壽險拚場 3月美元保單宣告利率三業者調升逾80張

大型壽險衝刺業績，持續拉高宣告利率、提升保單投資魅力。包括全球人壽、凱基人壽及富邦人壽，3月均調高保單宣告利率，合計調整81張；其中，全球人壽調升18張美元保單宣告利率，調幅為5~10個基本點，及8張新台幣保單，幅度為5個基本點，調升後，美元保單最高利率為4.25%，緊追台灣人壽的4.3%。

全球人壽指出，觀察調升宣告利率商品對應的區隔資產帳戶持續表現穩健且有累積收益，在符合公平待客原則下，適度調升宣告利率5~10個基本點，將獲利與保戶分享；3月美元保單調幅為5~10個基本點，共調升18張；新台幣保單調幅為5個基本點，共調升8張，最高利率來到2.5%，3月台外幣保單合計調整26張。

凱基人壽表示，考量各區隔資產債息收益率維持穩定且累積足夠收益，3月調整台外幣商品宣告利率以回饋保戶，其中，美元商品宣告利率上調2~5個基本點，共調整18張，調整後最高宣告利率達4.2%；新台幣保單宣告利率上調2~7個基本點，共調整7張保單，調整後最高宣告利率達2.75%。合計調整25張。

富邦人壽因應市場變化，3月調高部分美元利變型商品宣告利率5至15個基本點，共調整30張，調整後宣告利率最高來到4.15%。

根據各公司公告，國泰人壽、南山人壽、三商美邦、台銀人壽、合庫人壽、台新人壽，3月均未調整宣告利率，台灣人壽與新光人壽尚未公告3月調整狀況。

目前為止，美元保單宣告利率最高水準仍為台灣人壽的4.3%。國泰人壽、南山人壽美元商品宣告利率最高水準均為4.2%，台新人壽、台銀人壽、合庫人壽為4.15%，三商美邦人壽則是4.1%。