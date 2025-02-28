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明台產總座陳嘉文請辭

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

無預警人事地震，明台產物保險昨（27）日公告，現任總經理陳嘉文個人生涯因素考量，於昨日請辭獲准，且在新任總經理選任前，由副總唐世澤，代行總經理職務，3月1日正式生效。

對於高層人事大地震的原因為何，明台產僅低調表示「不回應」，此外，新任總經理職缺將另依法聘任，並報請主管機關核准。

根據明台產險內部員工透露，昨公司內部收到公告指出，除了總經理陳嘉文請辭，還有高階主管遭「降級」調離主管職，包括副總、發言人李志昌，新職稱為後勤支援本部「資深協理本部長」；原為理賠本部兼理賠處副總本部長的王慶輝，改調銷售本部通路發展處「技術協理」；原為銷售本部北羅花銷售區兼板橋分公司資深協理王志展，改調稽核部「技術協理」，新職務均自4月1日生效。

陳嘉文於2018年4月上任明台產險總經理，此前曾任泰安產險總經理，上任當時不到40歲，是產險界最年輕的總經理，擁有相當亮眼的學經歷，美國加州柏克萊大學及麻省理工學院雙碩士，畢業後即投入產險業由基層做起，也是業界少數同時具備精算與核保專業證照的經營人才。

2022年台灣產險經歷「防疫保單之亂」，明台產在陳嘉文的帶領下，順利度過這場風暴，目前是唯一獲得中華信評3A等級的產險業，如今突然無預警離職，也令產險業界大感吃驚。

主管 地震 風暴

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