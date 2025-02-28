兆豐證董座陳佩君傳不續任

公股金融機構高層人事近期將可望有一波異動，已經延宕許久的金控子公司高層人事，可能在此波調整，其中，兆豐金（2886）旗下兆豐證券董事長陳佩君，金融圈盛傳可能不再續任，並有消息點名可能的接任者有世新大學資管系教授廖鴻圖、曾任一銀證券總經理的宏遠證券董事長姜克勤等人。

由於台企銀董事長在原任的劉佩真去職後，也尚待府院核定，並可能牽動其他公股金控、銀行高層人事，而去年就已經盛傳將調整的金控子公司高層人事，最近也陸續出爐，是否在台企銀董座人事確定同時，將延宕許久的相關子公司人事一併調整，值得觀察。

兆豐證券現任董事會任期在去年底就到期，要換屆改派，但是遲遲未定，其他的兆豐金子公司包括兆豐票券、銀行、投信、創投等，也全部都過了董事會到期換屆改派的時間，在延宕許久後，又有一家子公司兆豐產險今年9月也是現任董監任期屆滿要改派，總共六家子公司都要改派新一屆的董事，以及選任新董事長與聘任總經理。

目前除了兆豐票董事長廖美祝將退休，傳出可能由兆豐金總經理蕭玉美轉任外，陳佩君也傳出可能不續任，且之前陳佩君已公開表示不會爭取連任期貨公會理事長，當時就已傳陳佩君不會續任兆豐證董座。

另外，接替蕭玉美出任兆豐金總經理的人選，之前已傳出曾任金管會副主委的張傳章呼聲高，而台企銀董事長遺缺的熱門人選則以一銀總經理李嘉祥呼聲最高。相關人事府院是否會在近期內全部拍板，已是金融圈熱議焦點。