台幣月線翻黑 2月貶1.38角

美國總統川普關稅陰影籠罩，台北股匯市昨（27）日雙挫，台股失守季線，新台幣開盤沒多久，由升轉貶，貶破32.8元關卡，盤中更一度貶至32.858元，終場貶值3分收32.82元，探逾兩周新低。2月新台幣貶值1.38角或0.42％，月線翻黑。

昨日台北與元太外匯總成交量14.4億美元。匯銀主管指出，外資昨日全日匯出，尤其午盤後伴隨台股一路下跌，外資匯出力道擴大，全日淨匯出約4億美元。

惟適逢月底，出口商盤中有實質拋匯需求，在新台幣貶破32.8元之際出手，台幣獲支撐，終場貶值3分收32.82元，周線收黑，全周貶7.5分或貶0.23％。

根據中央銀行統計，昨美元指數升值0.13％，韓元貶0.69％、新台幣貶0.09％、人民幣貶0.18％、星元貶0.19％，另日圓升0.17％。

統計2月以來，亞幣升貶互見，日圓受惠升息預期全月勁揚4.09％、星元升0.58％，主要出口對手國韓元重貶0.96％，遠超過新台幣貶0.42％，人民幣月貶0.41％。

匯銀主管指出，昨日早上外資小量匯出，惟出口商早上也出手拋匯，新台幣在區間窄幅波動，午盤後，台股一路走跌，衝擊外資信心，匯出力道加劇，新台幣最低一度貶至32.858元，探兩周盤中新低價。

出口商也同步在午盤後擴大拋匯力道，新台幣貶幅收斂，央行少量出手，多作壁上觀，新台幣終場以貶3分收32.82元。

台北股匯市今日因228休假，面對連假後新台幣走勢，匯銀主管分析，市場聚焦美國周五將公布的美國個人消費支出報告，該數據為美國聯準會重要參考指標，假設通膨壓力高過預期，恐推遲Fed降息計畫，預估新台幣未來一周區間落在32.7元到32.9元偏弱表現。