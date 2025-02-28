中信銀傳奪下家樂福卡

發卡量破百萬張的「玉山家樂福聯名卡」合約，即將於今年第3季到期，市場傳出，將由中國信託接手，最快在今年下半年發行「統一集團聯名卡」。金融圈人士認為，「這消息並不令人意外，畢竟中信銀和統一的合作關係一直都存在」。對此，中信銀回應，針對市場傳聞不予回應。

玉山銀與家樂福合作發行的聯名卡，合約至今年8月到期，屆時「家樂福聯名卡」將走入歷史。去年底，中信銀總經理楊銘祥在公開場合對是否有意爭取家樂福量販店聯名卡，他僅低調說「要看緣分」。

他並表示，家樂福聯名卡和SOGO百貨、台北101百貨等聯名卡其實有所區隔，因為「客層並不同」，楊銘祥認為，中信銀身為零售金融龍頭，也希望跟每個領域的佼佼者合作，強強聯手發揮更多能量。

對於「統一集團聯名卡」，中信銀表示，「針對市場傳聞本行不予回應，本行將持續以客戶需求為核心，擴展支付生態圈發展經營，相關訊息請以本行正式公告為準。」

自2023年統一集團以290億元併購家樂福後，市場上不斷傳出聯名卡將換人發行的傳聞，被點名下一家的發卡行即是中國信託。

業內人士分析，事實上中信與統一的合作關係十分密切，根據金管會統計，截至去年底，中信銀全台ATM裝機量達7,562台，全年交易次數超過1.67億次，交易金額為2兆789億994萬元，為民營銀行第一名，其中超過6,000台是在7-ELEVEN中，顯示中信銀與統一淵源甚深。

截至目前，統一集團下的OPENPOINT會員數已達到約1,800萬人。統一自2022年併購家樂福以來，家樂福累積會員數現已突破1,000萬人，其中活躍會員超過50%，達530萬人次；去年金融圈就傳出，統一集團在正式收購家樂福後，對家樂福聯名卡的合作意願，偏向與單一銀行合作為主，因此業內人士估計，「統一集團聯名卡」將成為統一集團唯一聯名卡，且發卡方向將朝近年很夯的「權益自選卡」，也是中信銀發行的首張權益自選信用卡。

信用卡市場自去年吹起「權益自選」風，指的是，用戶能主動依照當下消費類別，自由切換不同的權益方案來賺回饋點數，幾乎涵蓋日常的食衣住行、購物、旅遊需求，具靈活、多樣化的選擇方式，吸引不少年輕卡友熱愛。