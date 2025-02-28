欠錢保單遭解約 擬修法解套

為避免債務人欠錢，保單被迫強制解約，而失去自己、家屬生活的最低保障，金管會擬翻修《保險法》，被強制執行的保單標的，僅限壽險、年金險兩大險種，且解約金需達一定金額以上才能做扣押、被執行標的，修法草案最快3月底前出爐，並列入立法院本會期優先法案。

因預告期間，外界湧入許多意見，金管會內部正重新檢視相關條文，將做兩大調整，一、解約金需達「一定金額」才能做被執行標的，這一定金額的多寡將重新檢討，二、擴大介入權的適用範圍。

「一定金額」是多少？保險局副局長蔡火炎說，《保險法》是壽險解約金額度，會採用單一保單，解約金不會超過一個額度，不會用固定金額，會考慮到「最低生活費」並參考「強制執行法」規定，但會較高。

目前「強制執行法」第122條規定，債務人和共同親屬最低生活費，是依近一年直轄市政府所公告當地區每人每月最低生活費1.2倍計算；金管會可能會略為提高該倍數，且最少不得低於三個月。

換言之，未來債務人欠錢導致保單被強制執行時，僅限「人壽保險契約」、「年金險」兩大類保單且解約金達「一定金額」以上，才能被做強制執行標的。而這「一定金額」等於留存給保戶基本生活費。