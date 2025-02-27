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保誠人壽解鎖國際職涯MA 可申請跨國輪調6個月

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
保誠人壽啟動2025年儲備幹部計畫，儲備幹部完成18個月台灣的實務工作後，有機會進行6個月的跨國輪調。圖/聯合報系資料照片
保誠人壽啟動2025年儲備幹部計畫，儲備幹部完成18個月台灣的實務工作後，有機會進行6個月的跨國輪調。圖/聯合報系資料照片

保誠人壽啟動「Explore Today, Lead Tomorrow 2025 MA儲備幹部計畫」，聚焦六大熱門專業領域，客戶體驗、策略管理、整合行銷、商品精算、通路業務發展、AI應用科技，預計招募七位研究所應屆畢業生或社會新鮮人。

為給予最適切的引導，除了由高階主管親自擔任導師，定期提供一對一指導外，儲備幹部還能與總經理進行交流，提升決策思維。同時，透過參與跨國交流活動，與不同市場的專業人士互動，拓展國際視野。

儲備幹部在成功完成18個月台灣的實務工作後，可前往保誠集團海外分公司進行6個月的跨國輪調，從不同市場和文化層面來深化專業知識、協作與管理能力，讓職涯廣度及高度全面升級。

保誠人壽表示，MA儲備幹部計畫自即日起至2025年3月31日止，歡迎中英文流利，並擁有國內外研究所以上學歷的應屆畢業生，或具兩年以下工作經驗之社會新鮮人報名。

研究所 職涯

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