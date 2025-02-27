開門紅！壽險1月賺321億元、寫3年同期新高 今年隱憂是這件事

壽險獲利喜迎「開門紅」。受惠經常性收益、實現資本利得走揚、及避險成本下降等三大利多，推升2025年1月壽險業稅前盈餘321億元，寫近三年同期新高。法人指出，壽險業獲利仍以實現股票資本利得為主，股、匯市多空恐成為影響壽險業2025年獲利優劣的關鍵。

壽險業1月國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益1,137億元，較上月增加四成，主因是台美股市走揚，有利壽險業評價利益回升，其中國內投資淨利益506億元，月增八成最多。

2月台幣貶值、美債殖利率走低，有助提升壽險業匯兌收益及舊債評價利益，但逆風是台美股市轉差，恐會壓縮實現股票資本利得空間。

一家壽險主管說，市場預期美國今年仍有降息2碼空間，就算暫停降息了，料也不會讓避險成本大舉跳高，頂多就維持現狀，其次，2025年美債殖利率曲線轉為正斜率，有助提升壽險業再投資收益率，壽險業經常性收益可望增加。

2024年壽險業獲利最大潛在危機，是全球股市、匯市變動，尤其美國川普關稅貿易戰，都將讓股匯市波動加劇，壽險業獲利前景更將難料。

金管會公布2025年1月保險業獲利、淨值和匯兌成本。1月壽險業、產險業稅前盈餘各為321億元和36億元，同寫近三年同期新高，整體1月保險業稅前盈餘357億元，年增2.9%。

保險局副局長蔡火炎說，1月壽險業獲利年增3億元或0.9%，主因是業務承保利益增加31億元，抵銷了財務投資利益減少19億元及營業費用增加7億元。

1月產險業獲利年增7億元或24%，主因是業務承保利益增加12億元，抵銷了財務投資減少2億元及營業費用增加2億元。

1月底壽險業淨值2兆5,947億元，年增16.6%是因金融資產評價增加313億元及近一年獲利增加3,158億元所致。

1月台幣略升0.3%，同時間韓圓兌台幣升2%，部分業者採用「一籃子貨幣替代避險」發揮效果，再加上1月業者避險比率大降到64%，使1月壽險業避險工具成本，一口氣降到271億元的近兩年單月低點。

也因一籃子貨幣避險發揮效果，使避險契約利益超過兌換損失，出現台幣略升卻有兌換利益約85億元（避險契約利益458扣兌換損失373），業者提存67億元準備金後，使1月最終淨匯兌損失253億元，年損失收斂55%。