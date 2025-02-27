快訊

再發聲！加墨關稅3月4日如期實施 川普：中國大陸將被徵收額外10%

開門紅！壽險1月賺321億元、寫3年同期新高 今年隱憂是這件事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／AI生成
新台幣示意圖。圖／AI生成

壽險獲利喜迎「開門紅」。受惠經常性收益、實現資本利得走揚、及避險成本下降等三大利多，推升2025年1月壽險業稅前盈餘321億元，寫近三年同期新高。法人指出，壽險業獲利仍以實現股票資本利得為主，股、匯市多空恐成為影響壽險業2025年獲利優劣的關鍵。

壽險業1月國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益1,137億元，較上月增加四成，主因是台美股市走揚，有利壽險業評價利益回升，其中國內投資淨利益506億元，月增八成最多。

2月台幣貶值、美債殖利率走低，有助提升壽險業匯兌收益及舊債評價利益，但逆風是台美股市轉差，恐會壓縮實現股票資本利得空間。

一家壽險主管說，市場預期美國今年仍有降息2碼空間，就算暫停降息了，料也不會讓避險成本大舉跳高，頂多就維持現狀，其次，2025年美債殖利率曲線轉為正斜率，有助提升壽險業再投資收益率，壽險業經常性收益可望增加。

2024年壽險業獲利最大潛在危機，是全球股市、匯市變動，尤其美國川普關稅貿易戰，都將讓股匯市波動加劇，壽險業獲利前景更將難料。

金管會公布2025年1月保險業獲利、淨值和匯兌成本。1月壽險業、產險業稅前盈餘各為321億元和36億元，同寫近三年同期新高，整體1月保險業稅前盈餘357億元，年增2.9%。

保險局副局長蔡火炎說，1月壽險業獲利年增3億元或0.9%，主因是業務承保利益增加31億元，抵銷了財務投資利益減少19億元及營業費用增加7億元。

1月產險業獲利年增7億元或24%，主因是業務承保利益增加12億元，抵銷了財務投資減少2億元及營業費用增加2億元。

1月底壽險業淨值2兆5,947億元，年增16.6%是因金融資產評價增加313億元及近一年獲利增加3,158億元所致。

1月台幣略升0.3%，同時間韓圓兌台幣升2%，部分業者採用「一籃子貨幣替代避險」發揮效果，再加上1月業者避險比率大降到64%，使1月壽險業避險工具成本，一口氣降到271億元的近兩年單月低點。

也因一籃子貨幣避險發揮效果，使避險契約利益超過兌換損失，出現台幣略升卻有兌換利益約85億元（避險契約利益458扣兌換損失373），業者提存67億元準備金後，使1月最終淨匯兌損失253億元，年損失收斂55%。

壽險業

延伸閱讀

老AI喊衝 台股黑翻紅 壽險、主力買盤進場

成長轉弱...貿易政策風險環繞 泰央行意外降息1碼

安達人壽推分紅保單 壽險保障與紅利分享一步到位

壽險界首例！新光人壽推社會債結構型保單

相關新聞

新新併勞資協議是否送件？金管會這麼說

台新金控與新光銀行工會周二晚間順利完成勞資協議的簽署，新光銀行工會在周三召開會員代表大會全數確認，後續送審金管會進度引市...

開門紅！壽險1月賺321億元、寫3年同期新高 今年隱憂是這件事

壽險獲利喜迎「開門紅」。受惠經常性收益、實現資本利得走揚、及避險成本下降等三大利多，推升2025年1月壽險業稅前盈餘32...

1137億元國內外投資淨益加持 保險業1月稅前獲利357億元

金管會公布保險業最新獲利，受壽險業者的國內外投資淨益1137億的加持，今年1月全體保險業的稅前損益為357億元，較113...

川普關稅言論再掀波瀾 新台幣貶破32.8元月線收黑

美國總統川普再提關稅，且砲火猛烈攻擊歐盟，點燃投資人不安情緒，加上地緣政治風險升溫，利空籠罩之下，股匯市今天同步走弱，新...

保單強制執行豁免的保險法修正草案將完成 介入權人範圍放寬

攸關法院對保單強制執行豁免的保險法修正草案即將完成，金管會保險局副局長蔡火炎今天指出，此次的修法在位階上可說為強制執行法...

金管會再核准金融科技創新實驗案 永豐金證券准發股票禮品卡

金管會今日宣布核准永豐金證券申請辦理「股票禮品卡」金融科技創新實驗案，實驗期間為一年，金管會要求核准之後三個月之內，即5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。