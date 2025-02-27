欠錢讓保單被迫解約 金管會修法：最低生活費擬調整

為避免債務人欠錢，保單被迫強制解約，而失去自己、家屬生活的最低保障，金管會擬翻修《保險法》，被強制執行的保單標的，僅限壽險、年金險兩大險種，且解約金需達一定金額以上才能做扣押、被執行標的，修法草案最快3月底前出爐，並列入立法院本會期優先法案。

因預告期間，外界湧入許多意見，金管會內部正重新檢視相關條文，將做兩大調整，一、解約金需達「一定金額」才能做被執行標的，這一定金額的多寡將重新檢討，二、擴大介入權的適用範圍。

「一定金額」是多少？保險局副局長蔡火炎說，會採用單一保單，解約金不超過一個額度，不會用固定金額，會考慮到「最低生活費」並參考「強制執行法」規定，但會較高。

目前「強制執行法」第122條規定，債務人和共同親屬最低生活費，是依近一年直轄市政府所公告當地區每人每月最低生活費1.2倍計算；金管會可能會略為提高該倍數，且最少不得低於三個月。

換言之，未來債務人欠錢導致保單被強制執行時，僅限「人壽保險契約」、「年金險」兩大類保單且解約金達「一定金額」以上，才能被做強制執行標的。而這「一定金額」等於留存給保戶基本生活費。

外界擔心，一旦「一定金額」縮水，等於保戶最低保障金額下降，尤其具有壽險解約金「小額終老保單」也是可被執行標的，恐讓金管會推小額終老保單政策打折扣。

其次，草案也將擴大「介入權」資格，目前是受益人和被保險人。蔡火炎說，將擴大到可具名指定受益人，或是納入要保人和被保險人的配偶子女和兄弟姊妹。

蔡火炎說，擴大介入權資格，是希望只要願意替債務人(要保人)還債，就可維繫這張保單，避免被強制執行。