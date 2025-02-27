禮品卡可抵股票交易款！永豐金證獲准實驗 每人最多買25萬元

睽違三年，終見金融科技創新實驗新案。金管會宣布核准永豐金證券申辦「股票禮品卡」，這張禮品卡結合股票投資，民眾購買後可自用或送人，可扣抵股票交割款、手續費和交易稅三種用途，永豐金將在5月啟動實驗，實驗期間一年後就可正式落地商轉。

這也是繼2022年10月來，睽違三年再度有業者申請進入沙盒實驗。也是金融科技沙盒實驗的第10個案件。

金管會認為此創新實驗，可吸引沒有投資經驗的民眾，透過收到「股票禮品卡」後，更有機會接觸及學習投資理財。對永豐金證來說，則可招攬新戶、也能吸引更多年輕族群投入資本市場。

金管會創新處長胡則華說，永豐金證發行和販售的「股票禮品卡」有六種面額，100元、300元、500元、1000元、3000元和5000元，民眾可在永豐金證網站、或與永豐金證合作的電商平台這兩種通路購買，購買後可自用或送人，類似「送紅包」概念。

「送禮者」不需成為永豐金證客戶，只需透過三大電信業者的手機MID實名認證，即可完成註冊並透過電商購買。

拿到禮品卡的「收禮者」，需登入永豐金證「豐存股」平台並輸入兌換序號做兌換，這時候，需成為永豐金證券客戶、並由永豐金證做開戶KYC。

股票禮品卡限扣抵股票交割款、手續費和交易稅等三種用途，初步只能投資永豐金證豐存股平台共241檔台股和ETF標的。

一旦未使用完，該禮品卡餘額可儲存在該客戶永豐金證帳戶中，也可以全部退掉、直接換現金做提領出來。若是拿到禮品卡者，遲遲未兌換使用，實驗期滿一年，就會退回原購買者。

據永豐金證規劃「股票禮品卡」實驗期間為一年，最大曝險額是1億元，估計有3.5萬人（個人加上企業戶）購買禮品卡，兌換人數是3萬1500人，每一個人最多只能買到25萬元。

胡則華說，金管會核准後，依規定是三個月內需開辦，換言之，永豐金證需在5月底前開辦實驗，也因此案沒有涉及修法，永豐金證實驗一年完成後，其他券商也可以跟進上路，免再申請實驗。