2024年保單活化僅11件 民眾轉換意願低

金管會今天指出，2024年保單活化為11件，較2023年減少3件，轉換保單價值為新台幣959萬元，顯示民眾轉換意願不高。官員指出，活化應由保戶依照自身需求、自發性提出為主。

因應高齡化社會來臨，金管會自2014年8月開放保單活化政策，目的讓民眾將現有的傳統型終身壽險保單，轉換為同一壽險公司的健康險、長照險或遞延年金險，以支付高齡之後可能發生的醫療費、長期照顧費或退休生活支出。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會指出，2024年保單活化為11件、轉換保單價值為959萬元；2023年則為14件、總價值為826萬元，目前共有8家壽險公司辦理活化保單業務。

蔡火炎說，活化件數不多，主因是活化應由保戶依照自身需求提出，若主動去推動恐不符合客戶需求。