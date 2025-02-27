快訊

綠營「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委爆他背景：爭議事件多

常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2024年保單活化僅11件 民眾轉換意願低

中央社／ 台北27日電

金管會今天指出，2024年保單活化為11件，較2023年減少3件，轉換保單價值為新台幣959萬元，顯示民眾轉換意願不高。官員指出，活化應由保戶依照自身需求、自發性提出為主。

因應高齡化社會來臨，金管會自2014年8月開放保單活化政策，目的讓民眾將現有的傳統型終身壽險保單，轉換為同一壽險公司的健康險、長照險或遞延年金險，以支付高齡之後可能發生的醫療費、長期照顧費或退休生活支出。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會指出，2024年保單活化為11件、轉換保單價值為959萬元；2023年則為14件、總價值為826萬元，目前共有8家壽險公司辦理活化保單業務。

蔡火炎說，活化件數不多，主因是活化應由保戶依照自身需求提出，若主動去推動恐不符合客戶需求。

保單 壽險公司

延伸閱讀

新新併勞資協議是否送件？金管會這麼說

突破！永豐金證券「股票禮品卡」獲金管會監理沙盒核准

獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

金管會金檢報告出爐 揪金控個資保護、風險管理等4大缺失

相關新聞

新新併勞資協議是否送件？金管會這麼說

台新金控與新光銀行工會周二晚間順利完成勞資協議的簽署，新光銀行工會在周三召開會員代表大會全數確認，後續送審金管會進度引市...

1137億元國內外投資淨益加持 保險業1月稅前獲利357億元

金管會公布保險業最新獲利，受壽險業者的國內外投資淨益1137億的加持，今年1月全體保險業的稅前損益為357億元，較113...

川普關稅言論再掀波瀾 新台幣貶破32.8元月線收黑

美國總統川普再提關稅，且砲火猛烈攻擊歐盟，點燃投資人不安情緒，加上地緣政治風險升溫，利空籠罩之下，股匯市今天同步走弱，新...

保單強制執行豁免的保險法修正草案將完成 介入權人範圍放寬

攸關法院對保單強制執行豁免的保險法修正草案即將完成，金管會保險局副局長蔡火炎今天指出，此次的修法在位階上可說為強制執行法...

金管會再核准金融科技創新實驗案 永豐金證券准發股票禮品卡

金管會今日宣布核准永豐金證券申請辦理「股票禮品卡」金融科技創新實驗案，實驗期間為一年，金管會要求核准之後三個月之內，即5...

獨／北市仁愛路與復興南路新地標 元大金融廣場亮點一次看

2024年是元大金控最有斬獲的一年，不論是市值，或是獲利，或是股價，元大金都衝上歷年新高紀錄，而且坐穩金控獲利前四強。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。