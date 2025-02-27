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1137億元國內外投資淨益加持 保險業1月稅前獲利357億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
受元月1137億國內外投資淨益加持，保險業1月稅前獲利357億。本報資料照片
受元月1137億國內外投資淨益加持，保險業1月稅前獲利357億。本報資料照片

金管會公布保險業最新獲利，受壽險業者的國內外投資淨益1137億的加持，今年1月全體保險業的稅前損益為357億元，較113年同期增加10億元或2.9%，其中壽險業稅前損益為321億元，較113年同期增加3億元或0.9%；產險業稅前損益為36億元，較113年同期增加7億元或24.1%。

相較於前幾年表現，114年1月獲利321億，為112年以來最好水準，但近幾年來最好的仍為111年1月651億獲利，112年1月則開年第一個月就虧219億元。

而受惠於股債評價利益的回升，使保險業業主權益，即淨值大增，114年1月底為2兆7482億元，較113年同期增加3933億、成長16.7%。其中壽險業業主權益為2兆5947億元，較113年同期增加3695億元、16.6%；產險業業主權益為1535億元，較113年同期增加238億元、18.4%。

今年1月底台幣兌美元匯率相對於113年底升值幅度為0.3%，保險局統計也顯示，壽險業1月的外匯價格變動準備金累積餘額為2263億元，較113年底增加67億元，114年1月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響合計數為-253億元，同期間壽險業國外投資淨利益則為698億元，國內投資獲利則為506億，倘若加計外價準備金淨變動扣掉67億，合計來自國內外投資的淨益為1137億元。產險業則為業務承保淨益63億，財投淨益13億，加起來76億元。

壽險業

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