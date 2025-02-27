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壽險業1月稅前獲利321億元 寫2年同期新高

中央社／ 台北27日電

金管會今天公布，截至1月底，壽險業稅前淨利新台幣321億元，寫2年來同期新高；其中，1月壽險業避險後淨匯兌影響數為負253億元。

金管會今天例行記者會公布，壽險業1月稅前淨利達321億元，相比2024年同期增加3億元、年增0.9%；產險業1月稅前淨利36億元，年增24.1%，合計整體保險業今年1月稅前淨利達357億元，年增2.9%。

金管會保險局副局長蔡火炎補充，2024年1月壽險業稅前獲利為318億元、2023年1月為負219億元，2025年1月寫下2年同期新高。

金管會揭露，今年截至1月底止新台幣兌美元相較2024年同期升值0.3%，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為2263億元，較2024年底增加67億元。

在完全不避險下，壽險業兌換利益為負373億元，經過避險後，避險工具損益為458億元、避險工具換匯成本為負271億元，加上提存67億元外匯價格變動準備金後，今年1月壽險業淨匯兌影響數為負253億元。

截至今年1月底止，保險業淨值為2兆7482億元，年增16.7%，其中，壽險業受惠其他綜合損益項下金融資產部位評價損益回升及獲利挹注，1月底淨值達2兆5947億元，年增16.6%，同時間產險業淨值1535億元，年增18.4%，主因為業務承保利益所致。

壽險業 金管會

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