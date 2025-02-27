快訊

綠營「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委爆他背景：爭議事件多

常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

保單強制執行豁免的保險法修正草案將完成 介入權人範圍放寬

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
攸關法院對保單強制執行豁免的保險法修正草案即將完成，金管會保險局副局長蔡火炎今天指出，此次的修法在位階上可說為強制執行法的「特別法」，並擴大可透過介入權行使變更要保人的範圍。本報資料照片
攸關法院對保單強制執行豁免的保險法修正草案即將完成，金管會保險局副局長蔡火炎今天指出，此次的修法在位階上可說為強制執行法的「特別法」，並擴大可透過介入權行使變更要保人的範圍。本報資料照片

攸關法院對保單強制執行豁免的保險法修正草案即將完成，金管會保險局副局長蔡火炎今天指出，此次的修法在位階上可說為強制執行法的「特別法」，具有一定的法律效力，且此次在介入權的行使，已擴大可透過介入權行使變更要保人的範圍。

此外，在修法時，會將免納入強制執行範圍的「解約金」額度，直接和要保人及所需要照顧家屬的「基本生活費」連動。金管會主委彭金隆去年立院答詢時，曾首度透露所謂基本生活費衡量的數字約在10萬至20萬元之間，不過對此蔡火炎不願鬆口，僅表示相較於強制執行法122條對基本生活費的拿捏和包括共同生活親屬的作法，金管會在提出保險法修法時，將有自己的計算標準，而該額度會和生活費，物價連動。

保險局也引述統計數字指出，保單被扣押件數從112年1月直至113年9月，共有92.8萬件。

蔡火炎指出，行使介入權者，必須具有一定的「保險利益」關係，亦即，為本人或其家屬或生活費及教育費的仰賴人，或債務人，或是為要保人管理保險及利益之人。此次修法已較上次放寬介入權人範圍，包括具名指定受益人，或要被保險人的配偶、子女、兄弟姐妹等都納入，可讓介入權行使空間更寬，這是此次所提出保險法修正草案，和先前版本其中一項主要差別所在。

蔡火炎說，介入權制度行使之後，一方面讓介入權人在相當於解約金額度內清償債務，並通知保險公司可透過介入權成為新的要保人，之所以這次擴大介入權的使用範圍，是希望保單能獲得更多清償的機會，來維持保單效益、照顧被保險人權益。

不過，蔡火炎也強調，即使介入權人可代要保人清償，但仍要經過要保人及被保險人的書面同意才行，而若要保人已進入缺乏行使同意權能力，例如失智、癱瘓時，就得由要保人的「監護人」來同意是否行使介入權。

先前法院已有強制執行的指引，並有規範健康險和傷害險的附約不能中止，為何金管會仍認為有修法的必要？對此蔡火炎說明，司法院的確有訂定強制執行審案的原則給法官參考，但並不具有法令位階，而且法官在審案時，對於保險期間超過1年的傷害險、健康險，仍有解約金可填補債權的這些案子，也有不同的見解及作法，因此金管會才特別再提出保險法修法，希望直接透過法令來畫定豁免強制執行的範圍，讓保戶的健康保障為優先，避免因為強制執行而失去維持生活安定的保障。

至於小額終老保險雖然是政策推動保險，但仍有可能累積一定額度，例如投保人買很多張，因此蔡火炎也表示，即使是小額終老險，倘若超過一定額度，還是會落入強制執行的範圍。

而關於「保單活化」，保險局最新統計顯示，112年及113年的件數，分別有14件、11件，轉換價值分別為826萬元、959萬元，目前八家壽險公司有辦該業務。蔡火炎說，保單活化通常有轉換為醫療險、長照險等需要，若是高預定利率的保單，在老年時也許會轉到醫療險、長照險，但倘若沒有此需求，就會仍維持原本的高預定利率壽險保單。

保單 保險 金管會

延伸閱讀

新新併勞資協議是否送件？金管會這麼說

突破！永豐金證券「股票禮品卡」獲金管會監理沙盒核准

金管會金檢報告出爐 揪金控個資保護、風險管理等4大缺失

美元保單春燕歸來 去年全年新契約保費年增22％

相關新聞

新新併勞資協議是否送件？金管會這麼說

台新金控與新光銀行工會周二晚間順利完成勞資協議的簽署，新光銀行工會在周三召開會員代表大會全數確認，後續送審金管會進度引市...

1137億元國內外投資淨益加持 保險業1月稅前獲利357億元

金管會公布保險業最新獲利，受壽險業者的國內外投資淨益1137億的加持，今年1月全體保險業的稅前損益為357億元，較113...

川普關稅言論再掀波瀾 新台幣貶破32.8元月線收黑

美國總統川普再提關稅，且砲火猛烈攻擊歐盟，點燃投資人不安情緒，加上地緣政治風險升溫，利空籠罩之下，股匯市今天同步走弱，新...

保單強制執行豁免的保險法修正草案將完成 介入權人範圍放寬

攸關法院對保單強制執行豁免的保險法修正草案即將完成，金管會保險局副局長蔡火炎今天指出，此次的修法在位階上可說為強制執行法...

金管會再核准金融科技創新實驗案 永豐金證券准發股票禮品卡

金管會今日宣布核准永豐金證券申請辦理「股票禮品卡」金融科技創新實驗案，實驗期間為一年，金管會要求核准之後三個月之內，即5...

獨／北市仁愛路與復興南路新地標 元大金融廣場亮點一次看

2024年是元大金控最有斬獲的一年，不論是市值，或是獲利，或是股價，元大金都衝上歷年新高紀錄，而且坐穩金控獲利前四強。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。