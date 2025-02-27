保單強制執行豁免的保險法修正草案將完成 介入權人範圍放寬

攸關法院對保單強制執行豁免的保險法修正草案即將完成，金管會保險局副局長蔡火炎今天指出，此次的修法在位階上可說為強制執行法的「特別法」，具有一定的法律效力，且此次在介入權的行使，已擴大可透過介入權行使變更要保人的範圍。

此外，在修法時，會將免納入強制執行範圍的「解約金」額度，直接和要保人及所需要照顧家屬的「基本生活費」連動。金管會主委彭金隆去年立院答詢時，曾首度透露所謂基本生活費衡量的數字約在10萬至20萬元之間，不過對此蔡火炎不願鬆口，僅表示相較於強制執行法122條對基本生活費的拿捏和包括共同生活親屬的作法，金管會在提出保險法修法時，將有自己的計算標準，而該額度會和生活費，物價連動。

保險局也引述統計數字指出，保單被扣押件數從112年1月直至113年9月，共有92.8萬件。

蔡火炎指出，行使介入權者，必須具有一定的「保險利益」關係，亦即，為本人或其家屬或生活費及教育費的仰賴人，或債務人，或是為要保人管理保險及利益之人。此次修法已較上次放寬介入權人範圍，包括具名指定受益人，或要被保險人的配偶、子女、兄弟姐妹等都納入，可讓介入權行使空間更寬，這是此次所提出保險法修正草案，和先前版本其中一項主要差別所在。

蔡火炎說，介入權制度行使之後，一方面讓介入權人在相當於解約金額度內清償債務，並通知保險公司可透過介入權成為新的要保人，之所以這次擴大介入權的使用範圍，是希望保單能獲得更多清償的機會，來維持保單效益、照顧被保險人權益。

不過，蔡火炎也強調，即使介入權人可代要保人清償，但仍要經過要保人及被保險人的書面同意才行，而若要保人已進入缺乏行使同意權能力，例如失智、癱瘓時，就得由要保人的「監護人」來同意是否行使介入權。

先前法院已有強制執行的指引，並有規範健康險和傷害險的附約不能中止，為何金管會仍認為有修法的必要？對此蔡火炎說明，司法院的確有訂定強制執行審案的原則給法官參考，但並不具有法令位階，而且法官在審案時，對於保險期間超過1年的傷害險、健康險，仍有解約金可填補債權的這些案子，也有不同的見解及作法，因此金管會才特別再提出保險法修法，希望直接透過法令來畫定豁免強制執行的範圍，讓保戶的健康保障為優先，避免因為強制執行而失去維持生活安定的保障。

至於小額終老保險雖然是政策推動保險，但仍有可能累積一定額度，例如投保人買很多張，因此蔡火炎也表示，即使是小額終老險，倘若超過一定額度，還是會落入強制執行的範圍。

而關於「保單活化」，保險局最新統計顯示，112年及113年的件數，分別有14件、11件，轉換價值分別為826萬元、959萬元，目前八家壽險公司有辦該業務。蔡火炎說，保單活化通常有轉換為醫療險、長照險等需要，若是高預定利率的保單，在老年時也許會轉到醫療險、長照險，但倘若沒有此需求，就會仍維持原本的高預定利率壽險保單。