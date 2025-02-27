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中華信評：台灣發行體評等替代債務評等成常態 不利債市

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評指出，2024年國內債市的無擔保債務總發行量約為5,974億元，較2023年的7,180億元減少了約17%，主要差異除了台電一家企業2024年的債務發行量即較前一年減少433億元（828億vs 1,261 億）外，2024年的整體受評債務也較2023年減少了352億元（1,673億 vs 2,025億）。

中華信評強調，替代評等的債務發行量，則較前一年度下滑854億元（4,301億vs 5,155億）。值得一提的是，以發行體評等替代債務評等的情形，自2015年來已然成為台灣債市的常態，也是全球債市中少有的現象，這種不能反映債券真實風險的替代評等作法，並不利於台灣債券市場的長期健全發展。

中華信評公布108家評等的金融服務業中，共有59家曾發行無擔保公司債（55%），曾發行免保票的有63家（58%），未透過信用評等進行籌資的則有19家（18%）。另外，為能在2026年順利接軌新版保險資本標準（Insurance Capital Standard, ICS 2.0），國內有4家壽險公司（國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽）在2024年委託中華信評授予債務發行評等，順利發行了次順位公司債，總金額達到新台幣769.5億元。

債務 華信

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