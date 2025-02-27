金管會再核准金融科技創新實驗案 永豐金證券准發股票禮品卡

金管會今日宣布核准永豐金證券申請辦理「股票禮品卡」金融科技創新實驗案，實驗期間為一年，金管會要求核准之後三個月之內，即5月底之前必須開辦。本實驗案件為金管會核准金融科技創新實驗的第10個案件，將由永豐金證券以電子形式發行及販售股票禮品卡，讓購買者可自行使用或贈送他人，股票禮品卡的持有者登入永豐金證券的電子平台，並輸入兌換序號碼後，即可將股票禮品卡的面額轉換為股票交易的可用資金，包括股票交割款、手續費、交易稅等。

金管會金融市場發展及創新處長胡則華說，禮物卡有6種面額100、300、500或1千、3千、5千元，交易時要先用KYC確定買的人是誰，贈送誰不管，但最後使用時，必須要是永豐金證券的客戶，要登入App才可以下單。一種是在其證券平台上直購，另一種是和企業客戶，電商等共同行銷來出售。

胡則華也指出，永豐金證券申請股票禮品卡發行，所著眼的優勢為：1. 增加更多新開戶者；2. 若當禮物送給年輕族群，會吸引進入資本市場。胡則華比喻，股票禮物卡的概念，就像line的禮品卡概念，若沒有兌換的，錢就會退還給當事人，若沒有使用，就會退還給購買者。不過，這張股票禮物卡，並非包山包海1841家上市櫃公司股票都可投資，胡則華釐清，投資將限制在永豐金證券的「豐存股」平台上可投資的標的，目前合計台股個股與ETF，共有241檔，且目前只限本國人可作為兌換及投資者。

這也是繼阿爾發投顧的機器人理財之後，另一個金管會開放和股市有關的創新實驗。金管會認為，我國過往未有證券商發行股票禮品卡，本案具有創新性，並可吸引原先沒有投資股票經驗的民眾，更有機會接觸及學習投資理財。

針對KYC，胡則華進而說明，若是在永豐金平台上則會對買方進行，但若和電商平台或企業戶合作，則是向電商平台或企業戶作KYC，至於電商平台再出售的對象，就不會再作KYC。

胡則華也指出，此次永豐金證券申請的總額度為1億元，將進行一年的實驗，一個人最多可買25萬元；她進而說明，永豐金證券對於客戶數則以購買人數合計希望有35000人為目標，另外兌換人數目標為31500人。