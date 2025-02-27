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臺銀重視石虎保育 共創友善環境

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行響應財政部國有財產署推動「國有非公用邊際土地環境保護認養機制」，積極支持社團法人台灣石虎保育協會，致力於環境保護與生態保育，守護石虎棲地。該行副總經理李明華於26日出席財政部國有財產署舉辦之「媒合銀行贊助國有非公用邊際土地認養團體暨環境永續經營工作坊」，並於會中代表該行接受感謝狀，彰顯該行推動環境永續發展的積極貢獻與努力，充分展現企業對社會責任的實踐。

該行關注環境生態永續，參與台灣石虎保育協會在苗栗楓樹窩舉辦的「農作體驗與棲地導覽」活動，共同守護本土生態。該認養地為石虎、麝香貓、食蟹獴等多種野生動物的重要棲息地，擁有豐富的生物多樣性。該協會推動友善農耕，號召鄰近小農共同維護棲地，提升生態品質，為珍貴物種打造更適宜的生存環境。為推廣環境友善與保育觀念，臺銀邀約親子踴躍報名參與體驗式學習，從中培養保育意識，透過收割打穀、田園導覽、石虎圖卡繪製與製作傳統槺榔掃帚等，深入體驗農事與環境教育，感受土地與生態的緊密連結，保護棲地不僅能幫助石虎繁衍，更能維護淺山生態系統的平衡，讓生態保育的理念深植人心。

臺灣銀行深知金融機構在推動永續發展中的關鍵角色，未來將持續依循SDGs永續發展指標，積極推動綠色金融行動，助力企業實現永續經營，並強化環境保護與社會共融。攜手產業及社會各界，共同打造永續生態圈，以金融影響力推動低碳轉型，實現環境與經濟的平衡發展，為客戶、社會與地球創造永續的價值。

生態保育 石虎 認養

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