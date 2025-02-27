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躋身專利百大名單 台企銀強化智財管理得TIPS A 級認證

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀取得商標管理TIPS A級認證，由經濟部產發署副署長鄒宇新(右)頒發證書予台企銀副總經理乙增祥(左)。台企銀／提供
台企銀取得商標管理TIPS A級認證，由經濟部產發署副署長鄒宇新(右)頒發證書予台企銀副總經理乙增祥(左)。台企銀／提供

經濟部產業發展署於日前舉行「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」，台企銀（2834）取得商標管理TIPS A級認證，顯示台企銀長期致力智慧財產管理及保護，確保金融科技創新成果能夠獲得完善保障，智慧財產管理表現卓越。

隨著數位金融、區塊鏈應用、AI風險管理等新興技術的導入，金融科技專利快速發展，使智慧財產成為企業競爭力的關鍵資產之一，其中商標不僅是品牌的重要象徵，亦是企業競爭力的核心資產。臺灣企銀透過完善商標識別、申請、維護與風險控管機制，確保品牌標誌及識別元素獲得有效保護，防止市場混淆與侵權風險，成功獲得TIPS A級認證，不僅代表該行在智慧財產管理制度上已達業界高標準，也意味創新技術與品牌資產得到有效保障。

台企銀深耕金融創新，全體同仁積極投入專利研發，成果斐然。113年首次入榜經濟部智慧財產局公布的「本國法人專利百大排名」，在「三種專利申請」、「三種專利公告發證」及「發明專利申請」皆入選百大排名，其中「發明專利申請」在本國銀行中排名奪下第3名，彰顯其在數位金融轉型與專利布局成效。

台企銀持續深化創新技術，提供更智慧、高效的金融服務，去年首度參加國際獎項即榮獲《Global Finance全球金融雜誌》「亞太最佳個人金融數位銀行」等5項大獎，為唯一獲獎的公股銀行，並獲《ABF》「臺灣年度最佳永續發展倡議獎」、《AREA》「亞洲企業社會責任獎」、「TSAA台灣永續行動獎」及「CSEA卓越客服大獎」等多項肯定，累計獲獎超過30項再創新高。未來，台企銀將持續強化創新資產保護，提升銀行數位金融服務競爭力，為金融科技發展奠定穩固基礎，致力朝「成為中小企業與客戶首選銀行」願景邁進。

台企銀 數位金融 金融科技

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