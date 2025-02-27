以人為本 遠壽響應Talent in Taiwan人才永續行動倡議

遠雄人壽秉持「以人為本」的核心價值，積極推動人才培育，已連續四年響應「Talent in Taiwan 人才永續行動倡議」，展現對人才發展與永續經營的承諾。公司亦落實DEI(Diversity多元、Equity公平、Inclusion共融)多元共融的理念，透過公平雇用、職場平等與包容性文化，打造尊重差異的工作環境，讓每位員工都能發揮所長，實現自我價值。透過多元化的人才培育措施，公司致力於營造具吸引力的職場環境，為員工提供成長與實現價值的舞台。

遠雄人壽指出，該公司重視員工職能發展，以期提升專業技能與市場競爭力。針對內勤員工聚焦培訓數位轉型，圍繞數位文化思維、金融科技專才養成與數位化能力提升三大主軸，推動參與「金融科技力知識檢定」，養成數位金融人才；外勤員工則透過「遠雄創業大學」，規劃全方位職涯發展課程，針對主任、襄理、區經理、處經理等不同職級，進行系統化專業訓練，協助員工提升競爭力與服務品質。

為打造幸福職場，制定《遠雄人壽人權政策》，承諾提供有尊嚴、安全且具包容性的工作環境，落實職場平等。為確保員工擁有暢通的溝通管道，遠雄人壽每年定期進行內部員工滿意度調查，廣納意見，強化組織發展的透明度與員工參與度。

遠雄人壽待員工如親，視員工為重要夥伴，除成立職業安全衛生委員會，每年制定年度的職業安全衛生管理計畫，同時提供許多優於法令的福利項目，包括按摩紓壓服務、健康講座、健康檢查、員工旅遊、成立運動性社團及舉辦運動比賽等，提升員工健康意識並養成健康生活習慣。

今年持續響應「Talent in Taiwan 人才永續行動倡議」，呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，深化人才培育策略，與產官學界合作，共同促進台灣人力資源的永續發展。遠雄人壽不斷精進數位學習與創新技能，廣納多元背景人才，打造優質職場環境，幫助每位員工發揮潛能，創造價值，進一步為經濟與社會發展注入新動能，共同邁向更永續的未來。