保誠人壽2025年儲備幹部計畫啟動 聚焦六大專業領域

保誠人壽長期深耕台灣市場，致力提供符合在地客戶需求的優質商品和服務，同時善用豐沛的國際資源推動產業發展，培育新世代菁英不遺餘力，2025年「Explore Today, Lead Tomorrow MA儲備幹部計畫」正式啟動！積極延攬 Gen Z 優秀人才，透過24個月的海內外培訓，累積跨部門輪調的實作經驗，培養國際視野及跨文化溝通能力，成為具備國際競爭力的保險業新星。

2025年度保誠人壽儲備幹部計畫聚焦六大熱門專業領域：客戶體驗、策略管理、整合行銷、商品精算、通路業務發展、AI應用科技，預計招募七位研究所應屆畢業生或社會新鮮人。面對AI時代來臨，保誠人壽結合大數據分析和數位科技，以提升客戶旅程體驗，儲備幹部有機會參與AI科技應用與創新專案，在數位金融時代發揮影響力。

保誠人壽表示，為給予最適切的引導，除了由高階主管親自擔任導師，定期提供一對一指導外，儲備幹部還能與總經理進行交流，提升決策思維。同時，透過參與跨國交流活動，與不同市場的專業人士互動，拓展國際視野。另透過創新專案實作的參與 (例如，Better Ways of Working, BWoW計畫)，強化創新力與應變能力，建立專案負責人的管理職能。

儲備幹部除了立足台灣，更將放眼國際！在成功完成18個月台灣的實務工作後，更可前往保誠集團海外分公司進行6個月的跨國輪調，從不同市場和文化層面來深化專業知識、協作與管理能力，讓職涯廣度及高度全面升級。

保誠人壽指出，人才培育是企業永續的核心關鍵之一，公司不僅提供最佳成長舞台，更持續優化員工福祉。公司內部實施混合型工作模式 (Hybrid Working Model，讓員工能夠彈性安排工作地點和時間，以提高個人工作效能，並給予優於法規的休假制度 (包含額外特休、生日假、產假等)，以及集團每年固定的「Recharge Day (充電日)」，讓員工可以適時放下工作，舒緩身心靈，實踐工作與生活和諧 (Work-Life Blend)。此外，保誠人壽提供一年12天的「志工假」，鼓勵員工參與公司內外部志工活動回饋社區，善盡企業社會責任，攜手員工打造永續文化，成就更美好的社會。

保誠人壽「Explore Today, Lead Tomorrow 2025 MA儲備幹部計畫」自即日起至2025年3月31日止，誠摯歡迎中英文流利，並擁有國內外研究所以上學歷的應屆畢業生，或具兩年以下工作經驗之社會新鮮人踴躍報名，相關職缺詳情請參考104招募頁面。此外，保誠人壽將於2025年3月8日參與「臺大徵才博覽會」，歡迎親臨保誠人壽攤位，了解更多相關資訊及職涯發展機會。