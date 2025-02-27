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新新併勞資協議是否送件？金管會這麼說
台新金控與新光銀行工會周二晚間順利完成勞資協議的簽署，新光銀行工會在周三召開會員代表大會全數確認，後續送審金管會進度引市場矚目，金管會銀行局主秘王允中指出，看媒體報導才知道勞資協議已簽署，目前則尚未收到台新金與新光金所報送的勞資協議等相關文件。
儘管尚未收到勞資協議文件，但金管會對於其他和整併相關的財務指標、現金流變化等重要的實質審查已持續進行中，對於審查進度，王允中表示不便再進一步的說明，但「審查是持續性的」。媒體提問「先前是否已有請台新金補件？」王允中說，「有陸續在進行」。
市場預期，若台新金在228連假之後，和新光金雙雙正式向金管會遞交被視為「最後一哩路」的勞資協議和員工安置方案，則金管會的准駁結果，應該最快在3月中旬左右會出爐。
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